1.25兆軍購 顧立雄19日專報品項

國防部長顧立雄19日將針對1.25兆元「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」到立院專案報告並備詢，全程列機密會議。（本報資料照片）

1.25兆元「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」，數度遭藍白立委封殺，至今未交付審查。民眾黨主席黃國昌14日爆料，1.25兆元之中有相當比例與對美軍購無關，呼籲也預期國防部下周會到國防委員會報告；黃話剛說完，民進黨召委王定宇即排定19日邀國防部長顧立雄專案報告並備詢，全程列機密會議。

對此，國防部表示，軍購品項規畫均經縝密和科學分析，但具體項量與金額，在立院完成特別條例審查前仍無法公開，將以機密會議方式向立院專報。

甫自美返台的黃國昌表示，此行向美方說明民眾黨不清楚1.25兆元軍購內容，只知道美國務院曾公布約新台幣3000億元的5個項目，但立院審議前不能不知道內容，「美國對此也表達充分理解並同意」。

黃國昌呼籲也預期國防部下周會到國防及外交委員會，透過祕密會議報告1.25兆元涵蓋的範圍與項目，並稱1.25兆元預算中，有相當高的比例與對美軍購無關。

在黃國昌說明結束後，王定宇於中午12時排定機密會議議程，19日邀國防部長顧立雄就該特別條例規畫執行案項專案報告，並備質詢，全程列為機密會議。王定宇則表示，特別條例一直無法付委，國防部長顧立雄有跟他溝通，國防部願意跟國防委員進行相關說明，上周就已擬定全程機密報告。

黃國昌直言，從美國回來後，「反對行政院版的1.25兆特別條例決心更加強烈」，待19日機密會議結束後，民眾黨將自提版本，20日的程序委員會依然不會讓院版付委。

民眾黨訪美後，對軍購立場似有調整，對此，國民黨團昨表示，持續強化與美方、民眾黨團及社會的溝通，也希望民進黨政府能理性面對在野黨提出的訴求及質疑；而賴政府提出1.25兆元國防特別預算充滿空白授權，也是賴清德總統必須來立院國情報告的重要原因。

民進黨團幹事長鍾佳濱則肯定並樂見各黨團提出不同版本，主張讓政院版與各黨團版本併案付委，透過實質審查來博採眾議，而非預設立場完全封殺。