1.25兆造台灣之盾是關稅籌碼？醫曝賴清德內心轉變：還要給川普多少保護費？

英國《金融時報》日前揭露，傳出台灣承諾對美投資金額4000億美元（約新台幣12兆元），並指台美雙方簽訂協定在即，值此關稅談判關鍵時刻，總統賴清德投書《華盛頓郵報》，宣布將推出歷史性的400億美元（約新台幣1.25兆元）國防特別預算，引發廣泛討論。對此，醫師沈政男今（26）日接連在臉書發文進行分析，他午後在新一篇貼文中指出，1.25兆要用來建置「台灣之盾」，也就是要買更多的飛彈，但這本質上就是對美國關稅的回應；由賴清德今天的記者會說法可知，就是要滿足川普的要求、繳交保護費，「完全是經濟上的目的，跟兩岸局勢根本沒有關係！」

沈政男細數，8年編列1.25兆國防預算，1年約1500億，若加明年預算的9000多億，約等於1.1兆，再加上常規預算的逐年增加，就能達到賴清德承諾的2030年國防預算5%的GDP占比；至於用途，這1.25兆是要用來建置台灣之盾，而「矛」就是中國大陸打過來的飛彈，台灣打造的盾，就是用飛彈打飛彈，因此買要更多、做更多的協調與精算，以利打下敵人的飛彈。他進一步分析，賴清德的想法應來自川普去年曾說台灣國防預算應達到GDP的10%，直至川普關稅大槌後，賴清德才知道人家不是開玩笑，接著在今年的國慶致詞裡提到了「台灣之盾」的概念，因此，這400億美元（1.25兆）本質上就是對於川普關稅的回應，其他都是次要的。

沈政男形容，美國無形的「美國之盾」最前緣就是第一島鏈，而台灣就是「美國之盾」的第一顆飛彈，台灣想打造「盾」，不是買更多飛彈，而是要用嘴巴去打好兩岸與國際關係，但賴清德今天竟然說中共要在2027年武統台灣，一副希望人家趕快打過來的模樣；前總統蔡英文早就說過「中共沒空打台灣」；川普幾周前也跟中國國家領導人習近平講，「只要我在任，就不要打台灣！」賴清德都沒在聽？他進一步說，賴清德400億美元的國防特別預算喊得開心，但如今藍白是國會多數，還好大罷免沒有得逞，不然「台灣之盾」就這樣買下去了，接下來不曉得還有多少保護費要交。

對於國防預算如何「達標」，沈政男認為，這是算法的問題，要納入海巡與退輔預算的1000多億元，否則根本達不到，此外屆時就把台劇《零日攻擊》這類國防相關文創花費也算進去，或把培育經費說成是「培育未來的國防力量」，如此就可達標了。他強調，占比3、5%不是重點，國防預算絕對值才是，蔡英文任內4年從3000多億元增加1倍到6000多億元，若2030年真要到5%，就是1.5兆元，這將是2020年的5倍，成長額度等於北約國防預算增加到GDP的7.5%！另外，沈政男也提及小橘書（台灣全民安全指引）大酸，屆時1.25兆的第一筆預算就該印發3億本「台灣之盾」說明書，美國人也都要發，「讓他們知道，台灣有在送保護費！」

