1.25兆遭擋 扁：同情賴清德

前總統陳水扁7日應邀以「就讀南一中對阿扁從政的影響」為題發表演說。（姚志平攝）

1.25兆國防特別預算至今被擋在立法院，前總統陳水扁7日在南一中校友會演講時表示，國防預算現在還要繼續開玩笑下去嗎？「我對賴總統非常同情，大家要當他後盾，他比我時代還難做」；民進黨立委陳冠廷則呼籲，盡速審查國防特別預算，避免軍售案逾期遭撤。

陳水扁昨天以自己當年當總統，國防預算一樣遭到在野黨阻擋為例，當時也有三大軍購案遭國民黨、親民黨聯手反對，「這不是我裝會要買（台語）」，是李登輝總統說想買、美國總統柯林頓不賣。但阿扁時代要買、美國也要賣，結果國民黨反對，美國AIT處長楊甦隸2009年請國、親立院高層、重量級委員吃飯，問為何反對？「他們說沒有反對，但政治就是這麼玩的」；這都有白紙黑字，楊甦隸親口說的。

廣告 廣告

扁強調，「國防預算、國家預算可以開這種玩笑？把國家安全全部玩掉，可以嗎？」後來馬英九說也要買柴電潛艦，美國又政黨輪替，歐巴馬不賣了，所以才有國艦國造，不然早就成軍了不是嗎？現在還要開這種玩笑嗎？

陳冠廷則指出，發價書期限是美國軍售制度下的硬性時程約束，並非政治語言。「美方發價書有期限，但台海威脅沒有期限。」若此次發價書遭到取消，未來重新啟動軍購時，因通膨、原物料成本上升及產線重新配置等因素，價格幾乎確定更高。延宕審查表面上看似審慎，實際上是讓納稅人在未來付出更高代價。

他說，國防預算是2300萬人民安全的預算。期盼朝野在新會期開議後，以國家安全為最大公約數，盡速完成實質審查。執政黨承諾資訊能公開的充分公開，涉及機密的部分則透過機密會議完整報告，讓每一筆預算經得起檢驗。