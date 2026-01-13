1.25兆遭7度封殺！郭昱晴揭藍白消費國軍

▲藍白七度封殺國防預算「1元未審」！郭昱晴痛批：拿軍人當藉口、實則拖垮台灣防衛力。（圖／郭昱晴臉書）

[NOWnews今日新聞] 立法院程序委員會今（13）日討論接下來的院會議程，藍白兩黨再度以人數優勢，封殺1.25兆元的國防特別預算，立法委員郭昱晴指出，這已是第七度封殺，更創下國會史上首次「新年度總預算未付委」的紀錄，直言此舉嚴重影響國家運作與安全。

郭昱晴表示，行政院早在去年8月就依法提出新年度總預算並送交立法院，至今已跨年度進入1月，相關預算卻連「翻開來審」都沒有。她痛批，藍白陣營竟提出要「用挑的方式」審預算，聲稱只挑民生相關項目來看，等同自創程序、混淆視聽，也讓立法院淪為政治操作的舞台。

藍白以軍人加薪當阻擋國防預算的理由，郭昱晴翻出歷史紀錄反擊，國民黨執政8年替軍人加薪1次；反觀民進黨執政9年為軍人加薪4次，「是誰真正照顧軍人，一目了然。」她進一步質疑，藍白之所以不敢讓國防特別條例進入委員會審查，是因為害怕國會透明。她指出，委員會審查全程直播，任何刪減、反對國防預算的發言都會被全民看見，「他們怕被發現大砍國防預算、遭到社會譴責，乾脆直接把條例擋在程序委員會，連討論的機會都不給。」

郭昱晴痛批，藍白說要幫軍人加薪，卻拒絕通過攸關裝備、訓練與防衛能力的國防預算，「說要照顧軍人，卻不給武器、不給資源，這樣的邏輯極其諷刺。」一連串操作目的就是掩蓋企圖削弱台灣自我防衛能力的事實。她提醒，本會期即將於月底結束，但總預算與國防特別條例預算至今「一元未審」，被耽誤的不只是行政效率，而是整個國家的民生、福利與安全。她呼籲，國會應回歸正軌，停止惡意杯葛，否則歷史終將記錄下這段「預算會期卻不審預算」的荒謬亂象。

