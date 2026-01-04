1.25兆避監督 當年韓國瑜神預言：國之將亡必有妖孽

賴清德(左)喊出8年要1.25兆投入國防，但韓國瑜(右)早就曾質疑社會變了，為何而戰？（合成圖／示意圖／資料照）

對於有媒體人質疑「如果2028是韓國瑜當選總統」，需不需要堅強國防？藍委徐巧芯反駁，如果是總統是韓國瑜，不會提出這麼荒唐的條例，讓1.25兆成為規避監督的空白支票。有YT頻道剪輯出韓國瑜當年質疑編預算為何而戰，痛批「國之將亡必有妖孽」，引發共鳴。

23萬訂閱的YT頻道《監督GOGO》發布影片，只見賴清德近日表示「因應全球國防發展趨勢，有序增加國防支出，預計在未來8年，2026到2033年，投入1兆2500億元的經費，來建構包括打造台灣之盾...（等國防措施）」。

廣告 廣告

影片接著是現任立法院長韓國瑜昔年還在當立法委員（仍有髮量）的時期，對國防預算曾發出的質疑：「你要編列預算購買武器，你為誰而戰？為何而戰？你要打誰？敵人在哪裡？你那滿口胡說八道！現在社會變了，國之將亡，必有妖孽，就是你這種妖孽！」

監督GOGO直呼：韓國瑜當年這段話含金量仍在上升，根本先知神預言先知，狠狠打臉賴清德！

YT網友留言熱烈「連自己台獨黨綱都不敢宣布獨立？下台吧！」、「台獨只是民進黨拿來騙選票的好工具」、「貪污就貪污，說得這麼好聽」、「這是經典的跨時空對峙」、「增加國防預算沒有要打誰，只是美國爸爸伸手要錢找個藉口而已」、「這個是什麼總統！真掉漆」、「海鯤號就是個昏庸的例子」、「騙肖，潛艇搞不好還想撈人民血汗錢」、「當年韓罵尤清這段，套在賴身上毫無違和」、「美國把武器給了再說吧！」

【看原文連結】