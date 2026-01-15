1.25兆非全對美軍購？民進黨批混淆 黃國昌：為何之前要遮遮掩掩？

記者詹宜庭／台北報導

民眾黨立委黃國昌赴美返台後稱1.25兆元國防特別預算中有高比例與對美軍購無關，民進黨發言人吳崢質疑，此說法意圖混淆視聽、誤導國人，既不誠實，也不負責任。對此，黃國昌今（15日）表示，為什麼到今天民進黨政府才想起來，他們有必要跟人民、國會說明1.25兆國防特別預算有什麼東西？為什麼之前態度要遮遮掩掩，還要在野黨先通過條例再說，這樣對嗎？

吳崢昨日表示，黃國昌宣稱特別預算中有相當比例與對美軍購無關，此說法意圖混淆視聽、誤導國人，既不誠實，也不負責任。國防部早在去年11月底即已對外簡報，清楚說明特別預算籌購項目，包括精準火砲、遠程精準打擊飛彈、防空反彈道與反裝甲飛彈、無人載具及反制系統、作戰持續量能相關裝備、AI輔助與C5ISR系統，以及台美共同研發與採購裝備，並提出打造「空中重層攔截網」等七大目標。

民進黨立委王定宇也指出，美國總統川普稍早公布的3300億8項軍購案，有的是編在年度總預算內，根本不是特別預算項目，而且不久的時間內，美方應該會再核准多項重要軍售項目。

黃國昌今早出席「預算審議天經地義 台灣民意高度支持」民調記者會，會後受訪被問及此事時回應「是啊，這不是常識嗎？我昨天在記者會上講得是有5項在特別條例，有3項在一般預算，這沒問題啊！所以你要問的問題是什麼？」

黃國昌質疑，為什麼到今天民進黨政府才想起來，他們有必要跟人民、國會說明1.25兆國防特別預算有什麼東西？這不是早就要講清楚的嗎？他們不用好好反省嗎？台灣還是民主國家嗎？有把民主原則當一回事嗎？那就好好說清楚裡面到底有什麼東西，為什麼之前態度要遮遮掩掩，還要在野黨先通過條例再說，這樣對嗎？

