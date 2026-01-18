1.25兆預算卡關！藍白擬自提「黨版」條例 王定宇轟違憲、黃國昌這樣說

立法院審議1.25兆元國防預算朝野仍未取得共識，藍白亦提出各自黨團的特別條例版本。（王侑聖攝）



立法院審議1.25兆元國防特別預算持續卡關，藍白陣營接連釋出擬自提「黨版」特別條例的動向，讓朝野對立再度升溫。民進黨立委王定宇痛批藍白違憲亂政、杯葛國防，直指做法荒謬又害國；民眾黨主席黃國昌則反駁，各黨團提出版本本就是民主常態，不應只能照單全收行政院方案。隨著僵局未解，國防特別預算能否推進，成為政壇高度關注焦點。

目前行政院提出的《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》仍停滯於立法院，民眾黨率先表態擬提出黨版條例後，國民黨內部也傳出評估跟進的聲音，朝野衝突隨之升高。立法院國防外交委員會明天（19日）將以祕密會議形式，邀請國防部長顧立雄向立委說明軍購與預算內容，被視為能否打破僵局的重要關鍵。

綠委批藍白正事不幹 根本是「違憲又不切實際」

針對藍白陣營傳出將各自提出版本，王定宇今強烈抨擊，直指藍白「正事不幹」，只會鑽法律漏洞、走偏門，結果只會阻礙國防安全與國家進步。他強調，依照憲政體制，預算編列權屬行政權，立法院僅有審查與監督權，立法機關自行提出預算性質的特別條例，早已被大法官解釋與憲法法庭判定違憲，質疑藍白是否「不違憲就不會立法」。

王定宇進一步指出，國防特別預算涉及高度專業與機密，包括台美長期磋商的軍事投資、裝備取得、國防自主產能、營區與彈藥庫配置，以及人員訓練計畫，皆須行政部門、國防部與盟友反覆討論後才能定案。他批評，藍白既非行政權，也未與美方磋商，更不了解軍事部署與談判細節，卻想片面自提特別預算條例，根本是「違憲又不切實際」。

他也痛批，行政院版國防特別預算條例早已送進立法院，卻遭藍白在程序委員會阻擋，超過4個月無法付委審查；一方面不審現有版本，另一方面卻要以違憲方式另提條例，目的只有拖延、杯葛國防預算，「這不是扯國家後腿，什麼才是？」

王定宇直言，藍白這種做法，是既荒謬又害國。國防安全是攸關2300萬人安身立命的需要，不是拿來做政黨鬥爭的工具。請他們放了台灣一馬吧。

黃國昌：總不能只能有行政院版

有關國民黨可能也將針對1.25兆國防特別預算條例提出黨版，黃國昌今天上午出席民眾黨2026共同政策綱領記者會時表示，在民主社會中，各立法院黨團提出自己的法案版本、對選民負責，本來就是正常且健康的現象。他反問，難道只能接受行政院版本、只能照單全收？若真如此，台灣才是走向專制的老路。

黃國昌指出，關於與國民黨的共同政見部分，雙方智庫先前已進行相當密集的磋商，整體內容與方向大致都有初步共識；不過，國民黨方面表示仍須完成黨內參選人徵詢等民主程序。對此，民眾黨予以尊重，目前正等待國民黨完成相關程序後，再行確認後續時程與合作安排。

在此同時，藍營內部也持續觀望。國民黨人士指出，是否正式提出黨版特別條例，將視19日祕密會議國防部是否拿出具體、完整的軍購內容而定；若仍流於簡略說明，黨團不排除持續杯葛，但若資訊趨於明朗，也可能以併案審查方式，為國防特別預算尋求解套空間。（責任編輯：王晨芝）

