1.25兆預算又被擋 藍擬自提版本

國民黨、民眾黨立委27日第10度聯手在程序委員會封殺行政院所提1.25兆元「國防特別條例」。（杜宜諳攝）

行政院提出台幣1.25兆元國防特別條例，民眾黨團另提4000億元草案版本，被國防部批評窒礙難行，而國民黨團也擬自提版本，民進黨團則盼院版或藍白版能併案付委，下會期優先審議；但27日立院程序委員會，藍白再以人數優勢第10度擋下國防特別條例、總預算等案，留待本周五院會再戰。

民眾黨團自提4000億元國防特別條例版本，國防部戰規司長黃文啟昨表示，民眾黨版只列出5項對美採購，並未列入國內配合款，例如海馬士必須要蓋戰堡、車堡，否則買了裝備沒地方放，可能會造成損害，也沒列入後勤、彈藥及相關彈藥庫等預算，之後會向立院說明，若通過民眾黨團版，「沒辦法執行」。

但民眾黨團反批，黨團及政策會邀集退役將領檢視院版後，發現院版條文完全缺乏台灣國家安全戰略思考、毫無長期建軍規畫，更悖離軍購實務程序，淪為「由上而下的政治點菜」，忽略專業幕僚建議、預算浮濫膨脹，民眾黨團才進而決定自提版本；並反指國防部自製潛艦海鯤號至今仍未進行潛航測試，是符合什麼樣的「建軍規畫」？還是在呼應行政院永遠「窒礙難行」？

國民黨發言人、藍委牛煦庭說，國民黨團本來就不反對國防，但基於在野黨角度，不能讓政府隨便開空白支票，因此要求賴清德總統來國會報告，如果因為美國施壓或外力介入就要強過軍購，進而放棄民主本質，這是自相矛盾，社會不能永遠存在「你必須親美，所以要放棄所有價值」的意識形態。

牛煦庭更透露，國民黨內也在研擬自提軍購特別條例，基本上邏輯會跟民眾黨團類似，但在額度跟時間上應會有落差。

昨日立院程序委員會中，藍白利用人數優勢，通過議程草案提報周五（30日）院會處理。民進黨團幹事長鍾佳濱呼籲，周五是立院本會期最後一次院會，不論是行政院版、民眾黨團版、甚至國民黨團版，希望都能付委，下個會期就可優先併案審議。