「1.25兆預算夠健保加薪百年！」醫師看47項藥品退出台灣：政府只顧舔美

​據衛福部食藥署統計，今年截至9月底，已有47項藥品申請退出台灣市場，且未來很可能再增加，衛福部長石崇良強調，多數藥都有學名藥可替代，不會實際造成缺藥問題，請民眾放心。對此，頻在臉書針砭時事的胸腔科醫師蘇一峰28日批評，事實上只要增加幾億元的健保給付，藥品就能留下來，但政府卻要追加1.25兆元的國防預算，「掏空台灣舔美舔到一無所有」。

今年擬退出台灣的47項藥品中，包含止痛消炎、化痰藥、抗憂鬱藥，及降血脂的美百樂、高血壓的安普諾維等；雖食藥署說明，除1項抗排斥針劑供應到明年底，未來會啟動進口專案因應外，其餘46項藥品都有替代選項，但仍引發廣泛討論。蘇一峰27日就在臉書提及總統賴清德推出400億美元（約新台幣1.25兆元）的國防追加預算一事，直呼這麼多錢能把醫療和社會福利都升到頂級。

「1兆多足足可以讓健保升級加薪100年！」而針對47種藥品退出台灣，蘇一峰隔日則在新一篇貼文中批評，​國家只要增加幾億的健保給付，這些藥品就會留下來，這樣損失的是全國民眾的健康，然而，政府堅持要當盤子拿1.25兆+9400億（2026年國防預算）總計2.2兆元的預算，跟美國買空氣武器、過期武器，根本掏空台灣舔美舔到一無所有。

罕藥1劑1億納健保 蘇一峰提質疑

另外，福部29日公告罕病「AADC缺乏症基因治療藥物」12月份起納入健保暫予支付，值得注意的是，該藥物終生僅需施打1次，但要價高達新台幣1億元，創下給付單價最高紀錄。蘇一峰則指出，AADC缺乏症是一種遺傳性罕見疾病，此藥在台研發技轉美國後變成1針1億元，然而，打完針之後，幾乎所有患者還是無法正常生活，「1億元讓7歲死亡變成20歲死亡，值得嗎？」

