1.25兆預算對美軍購僅3000億元 蘇一峰：中間的9500億元呢？

民眾黨組團日前閃電訪美後返國，今（14）日舉行記者會表示，針對行政院去年提出的1.25兆元軍購特別條例，該筆預算中有相當高比例與對美軍事採購無關，且美國國務院去年公布的5個軍售項目，金額加總僅約新台幣3000億元。對此，胸腔科醫師蘇一峰質疑，中間的9500億元轉去哪裡了？到底是民進黨說謊？還是美國爸爸說謊？

蘇一峰。(圖/截自蘇一峰臉書)

蘇一峰今天在臉書貼文寫道，美國軍購只需要3000億元，政府你要跟人民拿1.25兆元？中間的9500億元轉去哪裡了！？

廣告 廣告

蘇一峰質疑，到底是民進黨說謊？還是美國爸爸說謊呢？他並嘲諷，多出來的9500億元是要做什麼呢？是運費？手續費？茶葉行代理費？？

蘇一峰還進一步貼文嘲諷，「大家可以叫我AI總統，浮報預算我很敢A，族群撕裂我的最I，小錢我不貪不取，預算9500億和幽靈辦公室的幾千億，這些都是手續費啦！」

網友紛紛留言，「我不貪不取小，只取大的」、「人民納稅錢就是要讓我用」、「萊爾校長：我不貪不取 只是灌水9500億」、「民進黨王定宇終於召集要開會說明了，雖然很強調要保密」、「當年打國民黨黒金，民進黨這是黑洞了」、「9500億買衛生紙啊，他們都烙塞呀」、「違法亂紀砍殺軍公教合法退休金，原來一切都能解釋了」。

延伸閱讀

陳佩琪參選2026？柯文哲鬆口：她不參選僅助選

白委訪美立場恐180度大翻轉？羅智強：藍白有共識才會行動

反擊林國成「誰考試不及格」 陳昭姿：我和柯文哲定的不是兩年條款