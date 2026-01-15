1.25兆預算從來就不只對美軍購！他轟黃國昌：家裡沒電視嗎？去年就講過了！

[Newtalk新聞] 民眾黨主席黃國昌日前閃電訪美，14日返台後表示，1.25兆的國防特別預算，對美軍購僅有3000億元，他反對的決心只有更強烈，將自提版本，但此說法，遭國防部，美國在台協會（AIT）打臉。對此，台灣青年世代共好協會理事長張育萌痛批，國務院去年就講過了，草案也寫得清清楚楚，黃國昌家裡沒電視嗎？不會看新聞嗎？





黃國昌是文盲嗎？張育萌14日發文怒批，黃國昌竟然是跑去美國後，才驚覺「1.25 兆高比例不是對美軍購」，還拿這當聳動標題洗了一整天，為什麼要拿國務院去年就講過的事來騙人？國防特別條例從來就不只有對美軍購，草案就寫得清清楚楚，「拜託黃國昌先學會識字，再來選立法委員」。

張育萌為黃國昌開「公民補習班」，他說，上網就查得到行政院提的條例草案，草案名稱《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》，條例第四條，寫得一清二楚，特別預算用在「7件事」：「精準火砲」、「遠程精準打擊飛彈」、「無人載具及反制系統」、「防空、反彈道及反裝甲飛彈」、「人工智慧輔助與指揮、管制、通信、資訊、網路、情報、監視及偵察系統」、「強化作戰持續量能相關裝備」和「台美共同研發及採購合作之裝備、系統」。





張育萌指出，軍事國防絕對是門專業，一般人可以看不懂，但整天咆哮的立法委員，不能不懂還裝懂。這些全部都是國務院已批准的軍售，總價 3,500 億台幣，結果，黃國昌去了一趟美國後，才驚覺「對美軍購『大概只有』 3,000 億」軍售？





「這筆軍售在去年 12 月 17 日，五角大廈就公布了，這是美國歷史上，最大規模的對台軍售案」，張育萌痛批，黃國昌家裡沒電視嗎？他不會看新聞嗎？且美國不是講講而已，依美國軍售程序，M109A7 自走砲、海馬士遠程精準打擊系統、拖式飛彈和標槍飛彈，通通已經進入「知會國會」的程序，而台灣在野黨還在程序委員會擋特別條例，連審查都不願意。





他重申，「整部《特別條例》從頭到尾就沒有說「1.25 兆全部要買美國武器」，不然幹嘛不直接叫《對美軍購特別條例》？因為就不是，「我敢直接跟黃國昌插賭，如果他在《特別條例》找到「對美軍購」四個字，我直播跟他道歉」。





張育萌砲轟，黃國昌搞不清楚狀況，特地跑到美國一趟才恍然大悟，已夠丟臉了，還怕大家不知道，跑回台灣鬼吼鬼叫說都沒人告訴他，我再講一次，黃國昌神神秘秘講的「軍購只有 3,000 億」，就是川普政府一個月前，就已經公開讓全世界欣賞的「3,500 億對台軍售項目」。





張育萌表示，若黃國昌真的這麼想知道「買了些什麼」，又永遠伸手牌，連川普對台軍售的新聞都不看，就應趕快讓《特別條例》進委員會，讓國防部來當面回應他嚴厲的監督，還可以在預算書表看到他夢寐以求的軍購細節，這些事通通不用「旋風訪美」就都可以知道，黃國昌此行的成果，除了幾張擺拍的臭臉照外，就是暴露自己對美國而言，只是個不做功課的麻煩製造者。

