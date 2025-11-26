1.25兆預算怎麼花？他酸：國軍繼續吃ㄆㄨㄣ

▲總統賴清德投書《華盛頓郵報》，宣布將提出一項400億美元（約新台幣1.25兆）的追加國防預算。（圖／記者朱永強攝，2025.11.26）

[NOWnews今日新聞] 中共對台軍事威脅不斷，總統賴清德以「台灣總統：我將提高國防支出以捍衛我們的民主」為題，投書《華盛頓郵報》，宣布將提出一項400億美元（約新台幣1.25兆）的追加國防預算。預計2030年前目標達 GDP的5%。媒體人「文翔政論」在粉專批，賴清德先斬後奏，現在才對人民說有這麼一大筆龐大預算，且過去對美軍購案，美國也未如期交付武器，未來這筆1.25兆預算怎麼使用，讓人擔憂。

「文翔政論」首先指出，此項重大政策的宣布程序存在爭議，執政黨完全不理這國家的人民了，不是在國內產生後對國際公布，而是「直接對國際公布、逼國內硬吞」，無論在程序上或政治上都有根本性的問題。他強調，民進黨不是第一次這樣做，似乎不夠信任台灣人，重大支出政策「也不跟人民溝通也不跟國會溝通，就這樣先斬後奏」。

「文翔政論」接著提到，1.25兆元特別預算是什麼規模？今年總預算約為3兆69億元，1.25兆相當於一整年的政府預算的三分之一，這可不是一個小數字，但最重要的核心問題仍是「能買什麼？」回顧政府過去編列特別預算的情況，「韌性特別預算」時，曾被抓到購買「天價礦泉水」，還採購了「超貴會議桌椅」，更有甚者，國軍將「營舍翻修預算也都塞進去」，這正是因為政府把錢先匡了，但是怎麼花都沒概念，反正先亂塞預算。

他認為，如果1.25兆元能讓台灣獲得「世界上最先進軍事裝備」，例如採購「最新最強戰機、最猛最殺無人機、世界最強潛艦、無敵的反飛彈系統」，或是投入資源建立「星鏈系統」，將台灣打造成賴清德口中的「台灣之盾」，若台灣能「跟以色列一樣都買到最新最好的」，這筆錢，大家還會覺得花得值得，但過去數十年來的實際情況並非如此，台灣幾乎都在買人家不要的軍備，甚至買來的是「破銅爛鐵」。

「文翔政論」擔憂，將錢先準備好卻「無處花」的結果，就是重複之前的亂編預算模式。他預期，最終可能只是「買超貴礦泉水」，然後把營區營舍的廁所「全部翻修一遍」。他推測如果預算還有餘額，甚至可能出現「營區都能請名廚進來照三餐吃米其林了」的狀況。他認為，這種亂塞預算的方式，難以確保國家資源獲得最有效率的運用，也無法讓國軍真正獲得戰力提升，「國軍應該還是繼續吃ㄆㄨㄣ」。

