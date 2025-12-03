1.25兆預算被擋不開心？賴清德鞭馬英九「沒兩岸紅利」 他列8樣措施反問一句

​台美關稅談判結果遲未出爐，總統賴清德突宣布加碼8年價值400億美元（約新台幣1.25兆元）歷史性的國防特別預算，但特別條例草案2日在立法院慘遭在野藍白「封殺」；賴清德同日則將炮口對準前總統馬英九，直指沒看到兩岸紅利、也沒有所謂的和平，中國對台灣的武力威脅越來越強，而後馬英九辦公室及國民黨副主席蕭旭岑發出聲明反嗆。對此，媒體人樊啓明（老兵）大酸，那拜託ECFA（海峽兩岸經濟合作架構協議）、參與世界衛生大會（WHA），賴清德就別跟著「跪舔」了。

廣告 廣告

賴清德拋出國防特別預算後，行政院11月27日通過並送出規模新台幣1.25兆元的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，12月2日在立法院程序委員會首次闖關，盼能順利排入12月5日院會議程。然而，在藍白立委聯手、民進黨立委高呼抗議下，草案慘遭封殺，無法交付相關委員會審查。

批在野將走向 「愛國者治台」 賴清德：堅持理念才能因應中國威脅

同日，賴清德在公開活動中火力全開，他先是強調，面對中國威脅，台灣一定要堅持理念，不能放棄主權，他為此提出8年1.25兆的國防特別預算，對外軍事採購並推動國防自主，但在野黨卻準備接受接受「一個中國」原則的九二共識，未來就是「愛國者治台」，如同現在「愛國者治港」一樣；賴清德批評，馬英九開口閉口說執政有「兩岸和平紅利」，但他都沒有看到，反而中國的武力威脅越來越強；在經濟成長率方面，前總統蔡英文明顯迎過馬英九。

對此，樊啓明今（3）日在臉書引述「我都沒有看到」相關新聞報導諷刺道，賴清德稱沒有看到馬英九執政時期兩岸和平、也沒看到紅利，所以ECFA、兩岸大三通、簽訂台商投資保障協議、海峽存在中線、兩岸有官方溝通管道、外交維持22個邦交國、參與WHA、護照享有免簽國家激增等，這些在賴清德眼中可能都是跪舔紅利？「那拜託賴總統別再繼續跟著跪了！」

更多風傳媒報導

