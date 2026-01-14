1.25兆預算遭灌水？黃國昌爆對美軍購只需3000億 他酸爆：中間的9500億是手續費？

民眾黨主席黃國昌結束為期72小時的旋風式訪美行程，今（14）日清晨返抵國門，並於上午9點30分在民眾黨中央黨部召開記者會。針對1.25兆元的國防特別預算，他指出，只有部分用於對美軍購，實際涉及軍購的僅有5項，合計約3000億元，他呼籲並預期國防部下周到外交及國防委員會透過秘密會議方式，報告1.25兆所涵蓋的範圍跟項目。對此，時常評論時事的醫師蘇一峰在臉書發文直酸，「到底是民進黨說謊？還是美國爸爸說謊呢？」

黃國昌表示，他今早落地後接獲AIT訊息，基於對美方的尊重與對方請求，他無法轉述會議中美方官員的談話內容，請外界諒解。他說，此行最重要的目的，就是向美方表達台灣民眾對國防特別預算的疑慮與心聲，「1兆2500億到底要買什麼？一直到12月17號美國國務院透過正式宣告，公開在1兆2500億裡將涵蓋5項軍購案，但這5項金額加起來大概是3000億台幣左右，這次他清楚向美方傳達，『像台灣這樣的民主國家，沒辦法接受立院負責進行審議前，怎可能連裡面內容是什麼都不知道。』」

黃國昌指出，美方對此表示理解並認同，同時他也揭露，1.25兆元的預算中，並非全部用於對美軍購，其中相當比例與對美軍購無關。他進一步反問，為何會有這麼多台灣人明明了解中共的軍事威脅，卻仍不支持這項特別條例？原因並非大家是「中共同路人」或「賣台」，而是大家根本不知道，這麼高的預算到底要拿來做什麼。

針對此事，蘇一峰在臉書發文表示，美國軍購只需要3000億，政府要跟人民拿1.25兆，中間的9500億轉去哪裡了？他質疑，「到底是民進黨說謊？還是美國爸爸說謊呢？多出來的9500億是要做什麼呢？是運費？手續費？茶葉行代理費？」

