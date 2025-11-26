1.25兆點火軍工股！無人機、無人船全面暴動 雷虎、漢翔、亞航噴漲停

記者許雅惠／台北報導

軍工概念股26日股價表現（圖／翻攝自台新智多星）

國防軍工股全面暴衝！國防部拋出超級大利多，未來8年將砸下 1兆2500億元 打造「台灣之盾」，帶動無人機、無人船採購題材大爆發，今（26）日盤面上軍工族群全面點火，雷虎（8033）、漢翔（2634）、亞航（2630）、晟田（4541）、中光電（5371）等通通亮燈漲停，成為最火熱主流。

總統賴清德今宣布，因應戰爭型態快速演變，國防部已完成《強化防衛韌性及不對稱戰力計劃採購特別條例》與預算規劃，2026年至2033年將編列 1兆2500億元，打造新世代不對稱戰力，強化台灣防衛韌性。

其中最受矚目的，就是外界高度關注的無人機採購大案。據悉，軍備局生產製造中心將於 11月27日上午10點 在南港舉辦徵商說明會，作為未來採購的重要規劃依據，目標在 2026、2027兩年大採購4萬8750架、共5大類無人機，並廣邀國內廠商於26日中午前回覆參加。

利多消息瞬間引爆台股，軍工股成為資金搶進標的，開盤不久即上演「漲停煙火秀」。雷虎（8033）、漢翔（2634）、亞航（2630）直接鎖死，長榮航太（2645）也因航太維修＋軍工雙重題材推升，大漲逾7%。

同時，國防投資新亮點「無人船」題材也全面升溫。相關概念股台船（2208）、龍德造船（6753）同步攻上漲停，分別收在23.25元與131元。

台船（2208）近年大力投入研製無人船，旗下自製的 「奮進魔鬼魚號」（Endeavor Manta） 已達到100%「去紅化」標準，產線效能高，一條產線7至10天就能推出一艘，年產能約40艘，能投入國防、搜救、離岸風電、海巡執法等多元場域。

在政策加持與市場熱情雙重推動下，軍工零組件族群也全面噴出，晟田（4541）、中光電（5371）、事欣科（4916）、攸泰（6928）、邑錡（7402）等全數亮燈，軍工概念儼然成為盤面最強勢主流。

軍工概念股26日不乏開盤即噴漲停亮燈（圖／翻攝自台新智多星）

