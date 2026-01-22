1/26開放登記！卓揆籲全民參與 預計發放60萬份500元運動幣

運動部長李洋。 圖：謝莉慧/攝

[Newtalk新聞] 行政院長卓榮泰今（22日）在院會聽取「文化幣、客家幣及運動幣之執行規劃及成效」報告，他裁示，政府推動三項政策，目的在於鼓勵青少年踴躍參與藝文、運動等休閒活動，並促進相關產業發展。而針對「青春動滋券」轉型為「運動幣」將於1月26日開放線上登記，對象由原本的青年族群擴大至16歲以上的民眾都可參與，預計發放 60萬份500元運動幣，凡是2010年1月1日前出生的國民均可參加抽籤。卓榮泰呼籲，讓運動融入全民的生活日常。

廣告 廣告

運動部產業及科技司長王詔民表示，過去發行「青春動滋券」，遭外界批評中籤民眾將高達94%的經費投入「添裝備」，雖然成功帶動2.6倍產值效益，但也發現資源過度集中在單一產業別，因此，後續限縮使用範圍在「做運動與看比賽」，抽中500元的運動幣「添裝備」上限只有200元。

王韶民說，運動幣主要有三個目標：第一，對象從青少年提高到年滿16歲以上國民，鼓勵全民運動；第二，重啟「添裝備」專案（但有上限200元），盼藉外溢效果，帶動運動器材裝備等周邊產值；最後，透過數位發行蒐集並掌握國人運動消費習慣，作為未來政策制定及資源配置的決策參考。

王韶民進一步說明，運動幣針對年滿16歲以上的國民採「登記抽籤」方式，中籤者可領取500元運動幣。登記時間自1月26日至2月8日，為期2週，前5天將依身分證字碼尾碼分流，第6天起全面開放登記，並於2月12日辦理公開抽籤。

行政院發言人李慧芝轉述卓揆的裁示指出，盼透過發行運動券，讓運動融入民眾日常，呼籲民眾踴躍參加登記，透過增加運動的消費，帶動運動產業的新動能，讓運動可以融入國人的日常生活。

另外，卓榮泰也提到，文化幣自今年1月1日發放，已有超過4成符合資格者領取，約81.4萬人，成效良好。他呼籲文化部積極結合各地文化基地，鼓勵青少年在寒假期間善用文化幣，引導青少年進行更多元的文化探索，推動文化產業生根。

另外，客家幣是賴總統提出的「客家六箭」重要措施之一，透過發放客家幣，鼓勵民眾走入客庄，體驗豐富的客家語言文化和美食，並營造實際的「講客生活圈」，盼未來客委會積極拓展使用店家與民眾利用客家幣，創造跨區消費的效果。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

阿蘇火山觀光直升機墜毀2台人失踨 卓揆：已安排家屬前往了解

1/26起開放16歲以上民眾登記！60萬中籤者可領取500元「運動幣」