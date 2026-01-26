1／26「臘八節」要吃臘八粥！中醫：冬季養生絕佳食品

今日1月26日適逢農曆十二月初八，為傳統臘八節。根據民俗專家表示，臘月為農曆十二月俗稱，民間流傳「過了臘八就是年，新年事事都『粥』全」的諺語，顯示此節日在年俗中的重要地位。

臘八節起源可追溯至兩千多年前的古印度。相傳釋迦牟尼佛在成佛前，曾在苦行林修行六年，每日僅以一粒麻、一粒麥維持生命。 一位牧羊女以雜糧和羊乳熬製乳糜粥供養，釋迦牟尼飲用後恢復體力，最終在臘月初八於菩提樹下證得佛果。

佛教東傳中國後，最晚在漢朝時期已融入華夏文化。南北朝時期，寺院在每年臘月初八舉行浴佛法會，紀念「佛成道日」，並向僧侶和信眾佈施「七寶五味粥」，即為臘八粥前身。

臘八粥食材一般以穀物、豆、堅果為主。常見材料包括大米、小米、薏米、紅豆、綠豆、核桃、花生、栗子等，各地根據風俗搭配其他食材。部分民眾會添加百合、蓮子、銀耳，有助滋陰降火。

營養師張語希分析臘八粥營養成分，紅豆提供膳食纖維、維生素B群和鐵質；花生、核桃仁富含健康脂肪、蛋白質和維生素E；桂圓含維生素C和B群；紅棗富含鐵質和維生素C；蓮子提供碳水化合物、膳食纖維、鈣質；栗子含碳水化合物和維生素C；葡萄乾則有鐵質、維生素C和膳食纖維。

中醫觀點認為，臘八粥是冬季養生絕佳食品。小寒前後天氣最寒冷，早晨喝一碗熱騰騰的臘八粥，具有補氣活血、驅寒保暖功效。糯米性溫味甘，能養血止渴、健脾胃、補中益氣、溫養胃氣。

