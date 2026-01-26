1／26「臘八節」要吃臘八粥！中醫：冬季養生絕佳食品
今日1月26日適逢農曆十二月初八，為傳統臘八節。根據民俗專家表示，臘月為農曆十二月俗稱，民間流傳「過了臘八就是年，新年事事都『粥』全」的諺語，顯示此節日在年俗中的重要地位。
臘八節起源可追溯至兩千多年前的古印度。相傳釋迦牟尼佛在成佛前，曾在苦行林修行六年，每日僅以一粒麻、一粒麥維持生命。 一位牧羊女以雜糧和羊乳熬製乳糜粥供養，釋迦牟尼飲用後恢復體力，最終在臘月初八於菩提樹下證得佛果。
佛教東傳中國後，最晚在漢朝時期已融入華夏文化。南北朝時期，寺院在每年臘月初八舉行浴佛法會，紀念「佛成道日」，並向僧侶和信眾佈施「七寶五味粥」，即為臘八粥前身。
臘八粥食材一般以穀物、豆、堅果為主。常見材料包括大米、小米、薏米、紅豆、綠豆、核桃、花生、栗子等，各地根據風俗搭配其他食材。部分民眾會添加百合、蓮子、銀耳，有助滋陰降火。
營養師張語希分析臘八粥營養成分，紅豆提供膳食纖維、維生素B群和鐵質；花生、核桃仁富含健康脂肪、蛋白質和維生素E；桂圓含維生素C和B群；紅棗富含鐵質和維生素C；蓮子提供碳水化合物、膳食纖維、鈣質；栗子含碳水化合物和維生素C；葡萄乾則有鐵質、維生素C和膳食纖維。
中醫觀點認為，臘八粥是冬季養生絕佳食品。小寒前後天氣最寒冷，早晨喝一碗熱騰騰的臘八粥，具有補氣活血、驅寒保暖功效。糯米性溫味甘，能養血止渴、健脾胃、補中益氣、溫養胃氣。
其他人也在看
安平書香迎春借閱贈手寫春聯 書法老師揮毫近500份
迎接馬年到來，為推廣社區閱讀風氣並傳承書法藝術，安平區公所邀請研墨書會多位書法老師現場揮毫，提供近500份手寫春聯供民眾免費索取。區長蕭泰華表示，迎接農曆春節到來，公所響應辦理借書贈送春聯的活動，以手寫春聯的傳統與民眾一起迎接新年。本項活動除了象徵除舊佈新及推廣閱讀風氣，大家一起歡喜迎新春外，更透過自由時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
屏東餃子王爭霸賽「餃餃者」出爐 香菜豬肉水餃奪冠
「2026屏東餃子王」決賽，昨（25）日正式登場，晉級10強的選手們同場較勁，各自端出創意私房水餃，有的還推出七彩繽紛餃子，也有端出新口味，最後冠軍出爐帶你來看。屏東餃子王爭霸賽餃餃者出爐香菜豬肉水餃...華視 ・ 1 天前 ・ 發表留言
馬太鞍堰塞湖水幾見底 完成壩體降挖階段性任務
花蓮縣 / 綜合報導 去年9月馬太鞍溪堰塞湖溢滿潰決成災，林保署在汛期後委託堰塞湖降挖工程團隊，從去年12月冒險沿著馬太鞍溪河道，挺進到壩區降挖。花了將近一個月的時間，終於完成壩體降挖導水階段性任務。成功將馬太鞍溪堰塞湖蓄水量，從27.9萬降到2.6萬立方公尺，湖水幾乎已經見底、達到預期目標，更大幅降低堰塞湖蓄水帶來的潛在風險。未來花蓮分署也將在汛期前進行相關防減災工作，降低下游的風險。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言
最強轉運日！臘八節宜忌曝 十二生肖好運這樣做
農曆春節將近，1月26日的臘八節（農曆十二月初八）也是一個重要節日，這天是紀念佛陀成道日，民眾會以五穀、果物煮粥供佛或布施外，自古也有「臘月八日，五穀豐登」之說，將當年收成之穀物煮粥，祭祀祖先與八方神靈，對天地答謝以及祈願來年好運，是年前除舊布新，轉換運勢的關鍵節點。鏡報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
台彩春節加碼12億元創新高！大樂透加開大小紅包 買1注對3獎
迎金馬年，台彩今公布春節加碼方案，總金額12億元創新高，其中大樂透加碼480組100萬元與800組10萬元紅包，民眾買1張，就有「億元頭獎」「百萬大紅包」「十萬小紅包」三種對獎機會；至於今彩539則是首度加入春節加碼行列，頭獎加碼至1,000萬元，賓果賓果也有加碼。春節加碼活動2月12日至3月3日止。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 發表留言
龍千玉低調現身曹西平追思會 哀送前小叔最後一程
曹西平與包偉銘為同期出道藝人，過去曾同台主持電視節目《來電50》，卻多年來屢傳「王不見王」的不合傳聞。今告別式上，包偉銘身穿全黑、戴著墨鏡低調現身，未接受訪問便快步進入會場，以行動送別昔日戰友，格外引人關注。此外，藝人黃鐙輝也現身致意。他感性回憶，曹西平生...CTWANT ・ 2 小時前 ・ 11則留言
工讀妹抽到尾牙最大獎！老闆見她喊1句怒了 全場吵翻：不會做人
不少公司會在農曆年前舉辦尾牙活動，不少人最期待的就是抽獎環節，但常常是幾家歡樂幾家愁。日前還有上班族透露，工讀生抽到最大獎，結果卻在群組詢問「有沒有人想要換？」老闆看到後生氣表示，之後要更換尾牙獎品。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 606則留言
學霸女警…嗆開槍盧秀燕！父淚揭「收驚真相」 分局百字文回應了
罵聲背後，總是藏著另一種聲音。台中25歲黃姓女偵查佐「警專第一名畢業」，槍法神準，從警3年記功5次、嘉獎203次，是不折不扣的警界明日之星；未料，北捷隨機殺人事件後，她失控在社群上發文嗆聲要對「盧秀燕腦門開3槍」遭拘提收押。事隔多日，黃女父親打破沉默，透過律師對外發表聲明，痛訴女兒在分局遭受職場霸凌、孤立。對此。分局發百字文駁斥指控與事實明顯不符，呼籲外界尊重司法程序，避免未經查證言論影響社會視聽。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 398則留言
《台北股市》金融股配息預測 玉山、中信、元大誰最香？(2-1)
【時報-台北電】2025年金融股賺到史上第3高，配息會變大包嗎？價值投資達人股海老牛分析，玉山金、中信金都是獲利新高，玉山金因併三商壽，可能不會配股，預估配息率最高5.2%；中信金「敢賺也敢給」，股利有可能創新高，保守估至少5%；元大金受惠台股3萬點，成交量衝至8千億，還有ETF管理費等，配息+配股還原殖利率高達6.5%。 股海老牛在YT影片表示，想要在股市裡「穩穩賺」，最重要的就是看懂公司賺多少錢，然後推算老闆願不願意分給你？很多金控在2025年都賺得盆滿缽滿，身為股東要求多一點點股利，也是合情合理的吧？ 金融股看股利，最核心兩件事：第一，去年賺多少(EPS)；第二，公司願意配多少(配發率)。你把這兩個抓住，很多行情就不會被牽著鼻子走。但每家狀況不一樣，有的要存糧過冬，有的要拿去併購，老牛就用數據，帶你一檔一檔算清楚。 首先攤開2025年成績單，全體金控賺了5,567億元，雖然跟2024年比起來稍微退步了6.89%，但依然拿下了「史上第3高」的榮耀！(計入新光金的虧損) 金融股的基本盤還是非常穩健的，魔鬼藏在細節裡，這次榜單出現了明顯的「強弱分化」，像是富邦金、國泰金這些壽險型老大哥時報資訊 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
急凍！冷氣團將殺到「最冷時間點曝光」 恐探10度以下
要變冷了！氣象粉專「天氣風險」指出，今（26）日雖然全台各地氣溫明顯上升，不過明日起冷氣團來襲，北台灣和宜蘭地區將明顯降溫；氣象專家吳聖宇也分析，最冷時間點預估是28日晚間至29日凌晨，部分區域恐達到10度以下低溫。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 4則留言
許瑋甯趕場參加LuLu婚宴！與老公邱澤同框 下半身失蹤優雅穿搭成焦點
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導陳漢典、Lulu（黃路梓茵）25日在台北文華東方酒店舉辦婚宴，在演藝圈擁有好人緣的兩人，現場賓客陣容堪比三金典禮般豪華。...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 8則留言
Lulu、陳漢典婚禮嘉賓穿搭！唐綺陽、愛雅拎愛馬仕，關穎靈蛇迷你包低調吸睛
陳漢典與 Lulu 的婚宴今（25日）晚間在台北文華東方酒店舉行，在演藝圈擁有超好人緣的他們，席開70桌、宴請650位賓客，婚宴現場眾星雲集、星光熠熠，嘉賓陣容包括：吳宗憲、王偉忠夫婦、邰智源、郭子乾女人我最大 ・ 6 小時前 ・ 7則留言
Lulu「浴巾包頭」送客超狂藏巧思！婚禮後首發聲：要躺三天才能平復
藝人Lulu（黃路梓茵）與陳漢典25日在台北文華東方酒店舉辦夢幻婚宴，邀請約650位親友到場，現場眾星雲集，婚禮亮點十足，Lulu最後以「浴巾包頭」創意造型送客，驚呆眾人。婚禮結束後，Lulu也在臉書發聲。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 1則留言
霍諾德同框吳建豪！兩人手掌「驚人差異」引爆熱議
美國攀岩家艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）25日徒手攀登台北101，僅花了91分鐘就登頂，完成備受矚目的極限挑戰。F4成員吳建豪也曬出和霍諾德的合照，兩人手掌「驚人差異」也引起討論。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 3則留言
新／新版新台幣將曝光？千元「4位小朋友畢業了」 央行上午10點揭曉
中央銀行將於今（27）日上午10時舉行記者會，由發行局局長鄧延達親自主持。值得注意的是，這場記者會的任務相當「魔幻」，央行預計將在現場同時說明「兩種新鈔」的相關資訊：一種是民眾下週過年要包紅包的「現行版新鈔」，另一種則是預計2028年才會問世、徹底改頭換面的「未來版新鈔」改版主題。這場集結了「現在」與「未來」的貨幣大秀，預計將揭開新台幣全面改版後的規劃藍圖。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 88則留言
美軍勒索15分鐘不從即處決！委國新政權拒還錢 中國鉅額金援打水漂
委內瑞拉政局劇變，代理總統羅德里格斯25日宣布不承認前總統馬杜洛政府及其債務，導致中國挹注該國的500億美元（約新台幣1兆6250億元）貸款恐血本無歸，引發全球對中國銀行壞帳的擔憂。此政權更迭源於美軍突襲卡拉卡斯逮捕馬杜洛，羅德里格斯更揭露美方曾以「死亡通牒」脅迫委國高層交權。儘管曾受威脅，羅德里格斯掌權後力求自主，公開向華府喊話，並呼籲國內對話。然而，對北京而言，這筆鉅額債務恐已成為無法追討的損失。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 129則留言
阿喜、無尊「罕見合體」參加Lulu婚禮 合照出爐他卻笑哭了
男星陳漢典跟女星Lulu，昨晚於台北文華東方酒店舉辦隆重婚宴，現場可謂是眾星雲集，其中，穩定交往多年的阿喜、無尊同樣是座上嘉賓，罕見一起在公開場合露面也受到大家關注。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 4則留言
Lulu、陳漢典婚宴半個演藝圈都到了 愛雅挺8個月大孕肚給「好孕秘訣」
【緯來新聞網】陳漢典、Lulu今（25日）在東方文華辦婚宴，席開70桌，賓客來了650人，相當盛大，緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 4則留言
霍諾德攀101已經夠瘋 執行團隊揭秘「台灣夠敢」背後原因
美國「攀岩傳奇」艾力克斯霍諾德攀上台北101後，真正緊張到手心冒汗的，其實還有一整支在地面、空中、樓層間「狂奔」的執行團隊；團隊首度鬆口，揭開這場全球直播背後「比攀爬還瘋狂」的內幕。執行製作詹姆士史密斯（James Smith）在記者會上一開口就直說：「這真的不是一個簡單任務。」透露從去年3月首度來自由時報 ・ 1 天前 ・ 79則留言
不再只靠台積電？ 傳蘋果「這系列」將找英特爾代工晶片
半導體龍頭台積電（2330）為蘋果（Apple）主要的代工iPhone晶片廠，不過有消息傳出，蘋果正計畫將未來的部分晶片轉向英特爾（Intel）代工，根據《9to5Mac》報導，分析師指出，最快2028年開始，英特爾將會為「蘋果非Pro系列iPhone」，屆時將不再全部依賴台積電代工。EBC東森財經新聞 ・ 3 小時前 ・ 26則留言