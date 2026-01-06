1／28探討極端氣候下國土規劃挑戰 研討會開放報名

余紀忠文教基金會將於1月28日舉辦「極端氣候下國土規劃挑戰」研討會，邀請專家學者、中央部會及地方首長共同探討如何建構更永續與韌性的國土規劃，即起開放報名。（圖／余紀忠文教基金會）

台灣面臨氣候變遷嚴峻考驗，如何調適顯得更加重要，余紀忠文教基金會將於1月28日舉辦「極端氣候下國土規劃挑戰」研討會，邀請專家學者、中央部會及地方首長共同探討如何建構更永續與韌性的國土規劃，即起開放報名。

余紀忠文教基金會表示，近年極端氣候的嚴峻考驗，豪雨、乾旱、崩塌與海平面上升等複合型災害，已不僅是氣象名詞，更成為威脅國人安居與國土永續發展的實質衝擊。台灣推動永續發展雖行之有年，但近年來，氣候變遷極端劇烈，越來越不容易進行妥善的減緩及調適作為，歸結原因與國土利用無法進行前瞻性規畫及管理有關。

廣告 廣告

余紀忠文教基金會指出，國土計畫法通過後，由於後續推動缺乏明確願景，中央與地方對於土地功能分區的劃設意見存在分歧，加上跨部會橫向連結不足，最終導致國土計畫法未能如期上路。去年，更因為風災產生大量光電板廢棄物處理，引爆諸多綠能產業的不當開發，導致國土破壞案例屢見不鮮。故而如何回歸永續願景、重新思考各項政策推動，重建政府治理機制，奠定中央與地方有共識的溝通基礎，成為當務之急。

余紀忠文教基金會表示，將以「極端氣候下的國土規劃挑戰」為主題，與環境部氣候變遷署合作，希能在氣候變遷帶來的實質衝擊的當下，探討國土規劃、氣候調適行動之間，中央部會與地方如何協作與平衡。希望透過深度對話，為永續與韌性的國土規劃，建立更具前瞻性的思維。

余紀忠文教基金會說明，本場次研討會將於1月28日上午9時30分至下午5時，在台大正大國際會議中心管院一號館B1舉辦，當天行政院卓榮泰院長將親臨致詞，並邀請曾經參與國土計畫法推動、關心氣候變遷議題的專家學者、中央部會相關業務首長、地方縣市首長出席，共同討論、集思廣益，歡迎關心氣候議題與國土規劃的朋友，踴躍報名，一起凝聚共識。

更多中時新聞網報導

川普施壓無效 美350款藥品擬漲價

布里斯本女網賽》謝淑薇次盤逆轉 2026開門紅

NBA》一眉哥復出 難救獨行俠