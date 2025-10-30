1.3億觀光計畫 重振集集支線與南投觀光
立委游顥國會辦公室指出，游顥三十日於立法院交通委員會質詢交通部及觀光署長時，針對「集集支線鐵路復駛」與「南投觀光振興」議題進行關切。游顥指出，持續推動集集支線儘早通車，成功將於今年底恢復通車至集集站，並於明年六月全線通車，這不僅是地方民眾期盼已久的交通建設成果，更是南投觀光重啟的重要契機。他強調中央與地方應攜手合作，結合日月潭周邊，如集集、水里等鄉鎮，共同打造完整的觀光廊帶，讓南投成為台灣山線觀光的新亮點。
游顥首先關切交通部提出的「九百萬國際旅客」年度目標是否可望達標，交通部次長回應，截至十月底國際旅客人次已突破六百七十萬，年底前有機會接近預定目標。游顥肯定觀光署長上任以來積極推動觀光、親赴地方會勘的作為，特別是在南投地區多次實地了解地方需求，展現高度行動力與責任感。
游顥指出，集集支線是全台三大觀光鐵道之一，與內灣、平溪並列，不僅承載歷史記憶，更具觀光價值，隧道修復完成後，預計年底可通至集集站，明年六月全線通車，集集小鎮擁有豐富的自然景觀、歷史文化與鐵道意象，若能串聯日月潭、水里、車埕等地，形成南投「山線觀光軸帶」，不僅能帶動觀光人潮，也能促進地方產業升級與就業機會，帶來長期的經濟效益。游顥建議，觀光署日月潭風景區管理處在推廣觀光時應採整體規劃，讓集集支線復駛與周邊景區，結合台灣中區觀光圈資源整合，完整推動中台灣觀光發展。
立委游顥進一步說明，協助南投縣府與集集水里提出的「七大亮點計畫」，希望中央全力支持，內容包括夜間經濟與光環境營造、集集半程國際馬拉松與火車藝術節、鐵道農特產推廣活動、水里影展與音樂嘉年華、自行車道與觀景平台建設、九二一地震教育館周邊整建，以及青年創生與地方創意計畫等。他指出，該計畫總經費約一億三千萬元，建議中央採「兩年分期」方式協助執行，以中央資源帶動地方觀光升級。
觀光署長回應，如日前游顥委員召開的協調會共識，會支持這七筆經費。其中，夜間經濟將再需與地方討論更加完善，其餘項目皆會積極協助；交通部次長亦承諾，將協調南投振興基金及相關預算，全力推動集集支線與高鐵、日月潭、纜車等觀光設施興建及整合，打造具國際競爭力的觀光廊帶。
集集鎮長吳大村表示，自疫情爆發以來，集集鎮觀光人潮大幅下滑，根據統計，遊客數量已減少約八十%，對當地觀光產業及商圈經濟造成顯著衝擊。
為協助集集鎮重振旅遊榮景，游顥再次感謝交通部觀光署長與同仁多次配合來南投現地會勘與協調會議，並支持南投提報的共一億三千萬元金額的七大觀光振興計畫，預計以環境改善、景點活化、旅遊動線優化及行銷推廣為主軸，打造全新觀光體驗，吸引國內外遊客再度造訪。
若計畫順利推動，預期可有效帶動人潮回流，促進周邊產業復甦，重新喚起集集「經典觀光小鎮」的觀光熱度。
