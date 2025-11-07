1.3兆預算洩露謎團 洪孟楷質詢：是國防部、行政院還是民進黨授意

立法院外交國防委員會日前進行國防部預算審查，國民黨籍委員洪孟楷針對1.3兆國防特別預算遭洩露一事進行質詢，直指相關單位決策程序存在重大漏洞。

洪孟楷首先確認，國防部提出的特別預算條例中包含預算上限。他指出，正常的採購程序中，預算上限和底線絕不應公開洩露。然而，他質詢顧立雄，1.3兆這個數字是如何從官方渠道洩露，並在媒體大篇幅報導的。

洪孟楷指出，根據新聞報導，兩名民進黨籍外交國防委員赴美期間提及此數字，隨後由中央社等媒體報導回國。他質問顧立雄，這個數字是否源自國防部或行政院。顧立雄表示「無從得知」，洪孟楷隨即打臉：「新聞都寫得清清楚楚，你怎麼說無從得知？」

廣告 廣告

洪孟楷強調，在政府採購中，公開預算上限會對議價造成極大傷害。他說：「廠商看到你已經有1.3兆，即使他們的報價沒那麼高，也會喊到那個價格，因為知道你有錢來買單。」他質詢，這是否為行政院透過民進黨委員向美國傳遞訊息，以安撫美國或特定人士。

洪孟楷進一步批評顧立雄的態度。他表示，在法學界時，顧立雄言論犀利，但上任國防部長後卻「什麼都不敢講」。他諷刺顧立雄被夾在「上有長官下有同仁」的位置，最後沈默以對。他質問：「連幫國軍弟兄捍衛應有權利都沒有捍衛，這樣對嗎？」

洪孟楷並指出雙重標準問題。他說，如果換成國民黨委員去美國講預算數字，一定會被罵「賣台」、「洩露機密」，但民進黨委員卻沒人追究。他質疑這種差別待遇，最後強調，雖然願意用生命捍衛中華民國和台灣，但對國防部的沈默態度感到失望，認為這對國軍弟兄造成傷害。

更多品觀點報導

無人機大量採購引發關注 馬文君質詢採購邏輯和決策程序

95%稀土靠中國進口 牛煦庭：無人機產業危在旦夕

