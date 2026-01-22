1/31前新租屋優惠開搶！滿「4條件」28坪房月租3500元

租房族注意！高雄市勞工局釋出7戶「勞工租賃住宅」，1月31日前，勞工符合年滿20歲且設籍高雄市6個月等4條件，即可以每月3500元承租，租賃期間為2年，至多續租3次。

設籍高雄市的勞工滿足4條件即可申請「勞工租賃住宅出租」。（圖／高雄市勞工局提供）

高雄市勞工局本次釋出7戶「勞工租賃住宅」，分別是4戶位於九如4路的前鋒東區、3戶位於一心2路復興西區，每戶3房1廳1衛約28坪，每月租金僅3500元，符合資格者申請需經辦理抽籤程序，續租最多以3次為限，租賃期間為2年。

此外，申請者必需符合年齡、設籍、身分和家庭人數等4項條件，滿足條件者方可申請。

1、年齡需年滿20歲

2、設籍高雄市滿6個月以上

3、受僱於設立登記於高雄市的事業單位之勞工，或為加入高雄市產業、職業工會的自營作業者或無一定雇主勞工，亦可為高雄市政府所屬各機關之技工或工友

4、申請人或其配偶及共同生活之直系親屬合計需達3人以上，且均無自有住宅

想申請的民眾可到高雄市勞工局1樓服務台或6樓職業重建科，免費索取相關申請表單，或上勞工局官網「最新消息」專區下載。115年1月31日前開放申請，申請者以掛號郵寄到高雄市政府勞工局即可。

