1／31夜空「木星合月」 同步上演伽利略衛星消失秀

「木星合月」為從地心觀察，月球與木星經度相同的天象，台北市立天文館表示，1月31日日落後，夜空中將出現醒目的「木星合月」天象。（台北市天文館提供）

「木星合月」為從地心觀察，月球與木星經度相同的天象，台北市立天文館表示，1月31日日落後，夜空中將出現醒目的「木星合月」天象，當晚即將盈滿的月亮，將與亮度約-2.6等的木星近距離相伴，成為天空中最明亮、最引人注目的組合，用肉眼即可輕鬆觀賞，若透過雙筒望遠鏡，更可同時觀察到木星身旁排列成行的4顆伽利略衛星。

天文館表示，「木星合月」為從地心觀察，月球與木星經度相同的天象，通常也是兩者在視角上最接近的時候，這次木星合月時兩者相距約6度，2個夜空中最亮的星體自然形成十分引人注目的景象。

天文館指出，值得一提的是，4百多年前義大利科學家伽利略正是在1月份，以當時剛發明不久的望遠鏡，發現了4顆環繞木星運行的衛星，這不僅是天文史上的重大里程碑，更從根本動搖了西方文明的宇宙觀，最終推動了人類的科學革命。

天文館指出，如今只要用最簡易的雙筒望遠鏡或小望遠鏡便可輕鬆重現當年觀測成果；更特別的是，當晚午夜過後，約1時20分，木星四大衛星之一的木衛二（歐羅巴）將運行至木星背後，發生掩蔽現象而消失在望遠鏡視野中，為欣賞木星合月增添變化與趣味，天文館歡迎民眾每周六19至21時至觀測室，透過專業望遠鏡飽覽各種精彩天象。

