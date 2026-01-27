1/31木星合月 伽利略衛星上演消失秀

記者劉昕翊／臺北報導

臺北市立天文科學教育館今（27）日公布，31日日落後，夜空中將出現醒目的「木星合月」天象，且當晚過後約1時20分，木星身旁排列成行的4顆伽利略衛星之一的木衛二（歐羅巴）將運行至木星背後上演消失秀，為當晚增添樂趣。

「木星合月」為從地心觀察，月球與木星經度相同的天象，通常也是兩者在視角上最接近的時候，臺北天文館表示，這次木星合月時兩者相距約6度，2個夜空中最亮的星體自然形成十分引人注目的景象，用肉眼即可輕鬆觀賞，民眾若透過雙筒望遠鏡，更可同時觀察到4顆伽利略衛星。

另外，4百多年前義大利科學家伽利略（Galileo Galilei）於1月份，以當時剛發明不久的望遠鏡，發現4顆環繞木星運行的衛星；而特別的是，1月31日當晚午夜過後約1時20分，木星4大衛星之一的木衛二（歐羅巴）將運行至木星背後，發生掩蔽現象而消失在望遠鏡視野中，為欣賞木星合月增添變化與趣味。

臺北天文館歡迎民眾每週六19至21時至觀測室，透過專業望遠鏡飽覽各種精采天象，詳細資訊可參閱臺北天文館網站。

臺北市立天文科學教育館今（27）日公布，1月31日日落後，夜空中將出現醒目的「木星合月」天象。（臺北市立天文科學教育館提供）