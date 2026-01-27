1/31登場 六甲落羽松季來了 松鶴逗陣遊曾文

六甲落羽松季三十一日登場。(六甲區公所提供)

記者盧萍珊∕六甲報導

連續幾波冷氣團報到，讓六甲落羽松由綠轉紅，呈現如詩如畫的浪漫風情，六甲區公所以「二０二六落羽松—「羽落季節稻六甲，松鶴逗陣遊曾文」為主題，精心布置各項裝置藝術，二０二六落羽松季將於三十一日開幕。

六甲區長陳啟榮表示，迎接馬年，今年的落羽松季周邊設置許多可愛的裝置藝術，除有象徵六甲特色的可愛公仔群，更有法務部矯正署台南第二監獄創作的馬年應景花燈，備受喜愛的二座台南吉祥物「巷仔Niau」進駐，與菁埔埤盛開的花海相互輝映，讓到訪遊客留下最美的回憶。

市長黃偉哲指出，六甲區具備純樸、可愛、傳統的歷史城鄉，六甲落羽松季也是南市指標性活動，市府透過跨區串聯，讓觀光效益不斷翻新，每年落羽松季吸引許多遊客到訪，成功帶動地方觀光。

副市長兼民政局長姜淋煌推薦曾文區一日遊，六甲賞落羽松後，順道前往官田區八田與一紀念園區、水雉園區、葫蘆埤自然公園、柳營區德元埤荷蘭村、劉啟祥美術紀念館、太康綠色隧道及下營區彩繪村、下營上帝廟、海墘本家農創休閒園區等景點，感受鄉間的獨特魅力。

為增加活動趣味，六甲區公所特別製作「五款隱藏版限量宣導品」，將在活動現場限量發送，實用且環保，發完為止。

