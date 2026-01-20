1/4民眾上街怒吼「別碰格陵蘭」 川普祭懲罰性關稅反擊

美國總統川普（Donald Trump）近日再度揚言收購格陵蘭，且不排除訴諸武力。歐洲多國聯合聲援格陵蘭主權，15日起多個北約成員國正式派員進駐格陵蘭並展開軍演。川普17日祭出報復性關稅反擊，宣布2月起將對歐洲八國加徵10%關稅，「直到買下格陵蘭為止」。川普宣稱這是為了「世界和平」，反而使美歐跨大西洋關係陷入數十年來最嚴重的危機。

川普與關稅戰

上週三（14日）格陵蘭、丹麥、美國三方會談破局後，為了力挺格陵蘭，法國、德國、荷蘭等多個北大西洋公約組織（NATO）成員相繼派遣少量軍事人員前往格陵蘭，並且應丹麥之邀，參與「北極耐力」（Operation Arctic Endurance）聯合軍演。

面對歐盟的軍事行動，川普17日發文指責，歐洲友軍正在玩一場「極其危險的遊戲」。他揚言，2月起將對這八國加徵10%關稅，並於6月1日起上調至25%，直到達成全面收購格陵蘭的協議。

「多年來，我們一直以零關稅或其他形式來補貼丹麥、所有歐盟國家以及其他國家，」川普寫道。「數百年了，現在該是丹麥回報的時刻了——世界和平危在旦夕！」

《BBC》報導，丹麥對此嚴正強調，格陵蘭是「非賣品」（not for sale），警告任何對格陵蘭領土的攻擊都將意味著北約聯盟瓦解。格陵蘭則表示，與其成為美國的一部分，他們寧願繼續留在丹麥。

大規模示威抗議

不滿川普的強力威脅，格陵蘭與丹麥境內爆發多起大規模示威。17日，格陵蘭首都努克（Nuuk）近1/4的人上了街頭，隊伍一路向美國領事館前進，《衛報》聲稱，這是格陵蘭島上歷來最大規模的抗議遊行之一，丹麥哥本哈根等多個城市均有民眾上街聲援。

嚴寒中，現場群眾手舉「美國佬，滾回家」（Yankee go home）、「格陵蘭無須再次偉大」（Greenland is already great）、「別碰格陵蘭」（Hands off Greenland）等旗幟抗議。

《德國之聲》指出，格陵蘭總理尼爾森（Jens-Frederik Nielsen）也被目擊在隊伍中揮舞著格陵蘭旗，一同高喊口號、演唱傳統因紐特歌曲。

歐美緊張關係日漸升溫

川普的強硬言論引發各界反彈，歐洲各國領袖接連發聲譴責，歐盟執委會主委范德賴恩（Ursula von der Leyen）強調，美國關稅將嚴重破壞大西洋關係，並導致「危險的惡性循環」。

西班牙首相桑切斯（Pedro Sánchez）則警告，美國若入侵格陵蘭，將讓俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）成為「地球上最幸福的人」，此舉不僅會削弱北約組織，更為俄羅斯入侵烏克蘭提供正當性。

歐盟領袖18日召開緊急會談，目前將優先尋求外交解決方式，但不排除重啟對美930億歐元的關稅制裁。這項措施曾於去年川普大打關稅貿易戰時提出，後因敲定協議而暫緩。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）也呼籲，歐盟應動用有貿易火箭炮之稱的「反脅迫工具」（Anti-Coercion Instrument, ACI）予以反擊。可能的行動包括對美國科技巨頭開徵新稅、限制在歐投資，或禁止參與公共採購競標等。歐盟領袖將於本週四（22日）召開緊急會議，進一步商討反制措施。

為什麼是格陵蘭？

川普對格陵蘭的野心早已不是新聞，在他第一任期便表明收購興趣，但遭時任丹麥首相以荒謬為由回絕。

《BBC》指出，近年來，國際對格陵蘭自然資源的關注度顯著提升。隨著氣候變遷導致冰蓋消融，格陵蘭蘊藏的稀土礦物等資源變得更容易取得。

根據《衛報》，北極海冰大量融化也開啟了新的北極航道，原本僅限破冰船航行的路線，現已成為商業走廊。全球貿易地圖正在重繪，凸顯出格陵蘭重要的戰略地位。