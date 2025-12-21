1,422名青年投入志願服務 竹市青年志工表揚暨嘉年華熱鬧登場

【警政時報 林照東／新竹報導】新竹市114年青年志工表揚暨嘉年華會，21日於新竹高商體育館登場，現場集結來自大學及高中職校共1,422位青年志工參與，氣氛熱絡。新竹市長高虹安出席活動，向長期投入志願服務的青年志工致意，肯定其在課業之餘關懷弱勢、參與公共服務的實際行動。

高虹安市長表揚青年志工，肯定以行動關懷弱勢、回饋社會。（圖/記者林照東翻攝）

市府指出，今年活動規模再創新高，共表揚57位優秀青年志工及36隊績優青年志工團隊。其中，國立新竹女中春暉社已連續22年投入弱勢兒童免費課後輔導，透過學長姊制度與長期陪伴，建立穩定課輔支持網絡；香山高中春暉社則於今年9月花蓮光復鄉堰塞湖災後，前往災區協助清淤復原，展現青年即時行動力。

「國立新竹女中春暉社」已連續22年投入弱勢兒童免費課輔服務。（圖/記者林照東翻攝）

高虹安表示，市府近年以「老幼共好」為施政主軸，持續推動社會福利與社區照顧政策，相關成果亦反映在各項評比中。她指出，志工夥伴的長期投入，是城市社會韌性的重要基礎。

「新竹市香山高中春暉社」化身「鏟子超人」，前往光復鄉協助清淤救災。（圖/記者林照東翻攝）

主辦單位至愛服務協會表示，協會長期以制度化方式培育青年志工，服務對象涵蓋兒童、身心障礙者及高齡族群，並持續與市府合作推動青年公共參與。

至愛服務協會長期深耕社會福利服務。（圖/記者林照東翻攝）

活動現場除頒獎表揚外，另安排16組青年志工團隊進行才藝展演與趣味競賽，展現青年世代的創意與團隊合作精神。市府期盼，青年志工能持續累積公共參與經驗，為城市注入更多正向能量。

