1.5兆國防預算卡關！藍率團赴中國交流 參議員怒轟：是在玩火

國際中心／游舒婷報導

1.25兆元國防特別條例在藍白聯手下10度遭到封殺，同時間，國民黨副主席蕭旭岑又率團赴中與中國智庫交流，規劃進一步接觸行程。藍白的相關舉動不僅在國內引發爭議，也引起美國政界高度關注，美國共和黨參議員公開點名批評，指國民黨為了向中國低頭而刪減台灣國防預算，根本是在玩火。

美國共和黨參議員蘇利文（Daniel Scott Sullivan）批評國民黨在玩火。（圖／取自X）

美國共和黨參議員蘇利文（Daniel Scott Sullivan）在社群平台「X」上發文指出，台灣立法院上週休會，未能通過攸關台灣自我防衛能力的必要預算；然而就在同一時間，造成這一結果的在野黨國民黨，領導層卻正在北京與中共高層會面，並規劃更大規模的交流活動。

蘇利文直言，「這背後的意圖不需要天才也看得出來。」他強調，自己過去就曾多次警告，任何為了迎合或取悅中共、而刻意削弱台灣防衛能力的行為，都可能對區域安全造成嚴重後果，「為了向中國低頭而刪減台灣國防開支，根本是在玩火。」

這已經不是蘇利文第一次提到國防預算的議題，先前他也曾對立法院刪除國防預算表達疑慮，並點名國民黨「在玩危險的遊戲」。

