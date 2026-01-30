1.5噸毒品銷台被攔截！柬埔寨重判8名中國、台灣嫌犯終身監禁，還得支付300萬鉅額罰款

柬埔寨法院29日正式對一起發生在2024年1月、涉及1.5噸K他命與安非他命的重大跨境販毒案，做出最終宣判，涉案8名成員全數遭重判終身監禁，每人還得需支付4億瑞爾（約新台幣312萬元）巨額罰金。回顧外媒當時的報導，這批毒品被攔截之前，據信最終目的地就要送往台灣。

《金邊郵報》引述法院調查，這個販毒集團利用柬埔寨作為轉運站，最初從寮國（金三角地帶）跨境，將藥品運抵柬埔寨，隨後由陸路運往位於施亞努省（Preah Sihanouk）的斯敦豪港（Stung Hav Port）。原計畫透過海路貨運，將這批總重超過1.5噸的貨物，直送台灣市場賺取暴利。

涉案名單：跨國成員組合

被判處終身監禁的8名被告，不僅背景複雜而且來自不同國家：

6名中國人：Yang Lianqi（又名Lim Wei Ming）、Hung Hsien Fu、Shi Yuanya、Huang Xiaoyu、Chiu Shiu Chia以及Zhong Yong Qiu

1名台灣人：Li Tsung Hsen

1名印尼人：Andy Winata。

柬埔寨2024年初攔截一批1.5噸重的管制毒品，並抓捕多名來自中國、台灣等地的成員。（翻攝自柬埔寨反毒部門粉專）

這8人被指控涉嫌非法販運及運送毒品，外加洗錢罪。柬埔寨法官認定犯罪事證明確，其行徑嚴重危害區域安全。

回溯《自由亞洲電台》（RFA）2024年的報導，柬埔寨國家警察是在首都金邊及西哈努克港，兩地攔截總重超過1.5噸的非法毒品。這批毒品主要為甲基安非他命與K他命，原計畫要經海路全數銷往台灣。

警察總監莫奇多中將表示，這批毒品、最初是從寮國邊境以「化整為零」的小型運輸方式，逐漸滲透進入柬埔寨。集團在正式發貨前，將貨物分散囤積於三個不同據點：金邊甘波區（Kambol）、西哈努克港（西港），另一處據點則位於沿海城鎮，以便隨時準備裝船出海。

參與閱兵慶典的柬埔寨武裝部隊官兵。（美聯社）

收網行動第一時間逮捕5名嫌犯，包含台灣與中國籍成員。為了徹底瓦解該集團，柬埔寨政府甚至向國際刑警（Interpol）申請發布「紅色通報」，展開國際執法合作。

查扣毒品量驚人

警方當初收網抓人時，分別多個據點內搜出極其驚人的毒品數量，K他命（Ketamine）總重980公斤；甲基安非他命（Meth）534塊，總重超過530公斤，主審法院對外表示，如今所有被查封的毒品，已依照法律程序全數銷毀。

