1/5小寒到！4大禁忌曝光 小孟老師：不要掃落葉

明天（5日）迎來24節氣中的小寒，象徵季冬時節的正式開始，清水孟國際塔羅小孟老師分享，關於小寒的傳統習俗，還有4大禁忌千萬別做，尤其掃落葉有做事失敗的意涵。

1月5日迎來24節氣中的小寒。（示意圖／中天新聞）

小孟老師在臉書發文表示，小寒是在冬至過後的15日，古人把這時候太陽運行到黃經285度來稱謂小寒，這時天氣開始轉寒，但是氣溫尚未變成非常寒冷，所以稱作小寒天。

小寒傳統習俗

探梅

這個時候臘梅已經盛開，紅梅綻放，可以挑選有梅花的賞花風景地，靜靜觀賞，不僅心情舒爽更有種煥然一新的感覺，讓人在冷冷冬天裡，心情愉悅。

小寒節氣吃臘八粥

臘八粥是用白米、栗子、江米、黃米、小米、紅豆、菱角米、去皮棗泥等，加水熬煮，屬於溫補的食材，可以驅除身體寒氣，還具有養血養氣的功效哦。

小寒掃落葉有做事失敗的意涵。（示意圖／取自pixabay）

小寒禁忌

1.不宜過度運動：

小寒過度運動會容易因為天氣冷熱變化導致氣管收縮，有氣喘的人要隔外當心。

2.不宜去高山：

小寒天雖然不比大寒天，部份高山天氣仍然濕冷，到山上容易受冷氣團影響筋骨受寒容易感冒生病。

3.小寒喝過熱湯，不宜外出：

小寒喝過熱的湯之後不宜再外出，若再外出容易忽冷忽熱，導致身體不適，有高血壓的朋友更加要注意引發中風危機。

4.小寒天不要掃落葉：

小寒天的落葉簡稱寒葉，寒葉有敗葉的意思，因此不宜打掃，有做事失敗的意涵。

《中天提醒您｜民俗說法不代表本台立場，僅供參考，切勿過於迷信》

