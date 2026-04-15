1.5萬人重考大學！重考生5年增1.7倍 為什麼他們選擇重來？

高中目標不明確 大學回流重考增

大學學科能力測驗前，台北市南陽街重考補習班教室裡有上百位學生，台上老師正在考前總複習、台下學生專注聽課、抄筆記，面對大考在即，絲毫不敢鬆懈。

大學學測前台北市重考班的最後衝刺

21歲的蔣博也曾是重考班的一員。蔣博目前就讀台北醫學大學牙醫系二年級，他回憶自己在高中時期，準備考試的方向其實很迷惘，當時自己也不知道未來要做什麼，對於所有科系並不了解，當時在家人建議下選擇選第二類理工組，目標是電機電資相關科系，「念之前也完全不知道理工是做什麼的，就是瞎念書，念到什麼就算什麼。」

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台北醫學大學牙醫系學生蔣博也曾是重考班的一員

蔣博高中畢業時因考試失常再加上還無法確認方向，當時分數剛好達到台大農業經濟學系，他就決定去就讀。蔣博回想當時的決策過程，主要是沒辦法進到理想科系，不如先進到頂尖的大學，「名校思維開始出現，分科考試成績出來後，我把台大第一間填到最後一間，剛好比較幸運上了台大農業經濟學系。」

大一時期蔣博跟許多同學一起上通識課、接觸不同系所，透過不停摸索才發覺，農經並不適合自己，他需要穩定性高、按部就班的科系，所以他將目標轉向醫學或牙醫，因而毅然決定放棄台大、加入重考行列，在隔年進入北醫牙醫系就讀。

學測重考生佔13% 人數增1.7倍

108課綱實施後，學測的重考生人數從2022年的9270人，一路攀升到2026年，已經接近1萬6千人，是5 年前的1.7倍。重考生佔當年總報考人數的比率，也從7.96%，增加到13%左右。

重考大學學測人數統計

到底有哪些學生選擇重考？補習班推估，應屆重考生大約佔了近7成，從大學回流的重考生則接近3成。補習班學測甄選顧問中心主任林孝儒分析，近幾年重考跟過去組成不太一樣，過去是常態分布，最近則會偏向對自己有要求、程度比較好的同學來重考。



重考風氣對準的是「醫牙電資」等熱門科系，重考班裡選擇自然組與社會組的比例大約是10:1。少子化年代，全台高三畢業生人數持續探底，再加上教育政策的轉變，如今人人都有大學可念，當大學之門變得寬敞，重考生卻再次選擇擠進窄門，補教界英文老師楊陽分析，近幾年學生不只為了電資醫牙而重考，而且許多都是原本上台清交成等頂大科系的學生，甚至有學生盛傳如果沒有考上電資醫牙大學，畢業就只能去刷條碼，「當然我們會覺得這有職業歧視的成分，可是這也反映出孩子對未來收入焦慮的現況。」

性向探索不足 學生選系困難

跟蔣博一樣的學生不在少數，但重考的原因卻不盡相同。有的人在高中時期即使有相關的職涯等資訊，但依舊無法深入探索自己喜歡或適合什麼，懵懂之下只能依照社會的標準來選擇。林孝儒分析重考生大致有三種，第一種是前幾志願的高中學生，往往認定自己一定要進入前幾志願的大學、或前幾名的熱門科系；第二種是可能進入大學後，發現系所沒有那麼熱門、或者不是自己喜歡的，念了一年兩年三年，甚至有畢業再重考；還有一種就是來自父母的期待，不過這種類型目前已經越來越少。

雖然新課綱期待讓學生們多探索職涯，也增加彈性學習，但考試及課業壓力下，仍限縮了學生對職涯的想像與選擇。重考生王宣皓表示，國中基本上沒有什麼職涯探索，頂多只有一些社團，到了高中就算有部分自主學習，缺乏引導的狀況下，學生常常也不知道要學習或探索什麼，「到了要選科系除非自己去找，不然就是看分數去填或靠社會期待去填。」

重考經濟心理壓力大 職涯仍有其他選擇

重考生必須面對未來的不確定性及龐大壓力，即便如此，仍有人因為對未來的憧憬，一再選擇重考。劉家佑就是第二次重考的學生，他為了考上理想的校系面對許多壓力，劉嘉佑表示，當周遭同學都上大學了，大家都往前走一步，但是自己還在原地，講好聽一點是追尋，但其實是當初自己努力不夠，重考過程一定會羨慕他人、然後也會迷茫，「如果我這次又沒有考上怎麼辦？別人會怎麼看我？」

除了考試壓力，重考的費用一年高達20多萬，除非成績好能申請減免，或是經濟寬裕的家庭，不少父母得咬牙讓孩子重考。劉家佑表示他是跟爸媽討論後，給自己兩年時間，爸媽也認為如果這三到五年可以讓孩子走到自己想要的高度，會全權支持。

衡量經濟與抗壓能力，是重考的必要條件，而要找到適合自己的人生方向，重考也並非唯一選項。林孝儒建議，大學時也可以跨系修一些學科，等之後要升研究所時，就有機會再轉換一次學校系所，或者可以直接累積實務經驗，譬如大二大三陸續找實習、透過經驗累積轉換跑道的實力。



