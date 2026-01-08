1.5萬億美元打造「夢之軍」！特朗普尋求創紀錄軍費

（德國之聲中文網）美國總統特朗普周三（1月7日）表示，他將尋求在2027年將軍費預算提高到1.5萬億美元，理由是“當前形勢動蕩且危險”。

2026年度美國的國防預算是9010億美元。如果提升至1.5萬億，意味著超過50%的預算增長。

“這將使我們能夠打造我們長期以來應得的‘夢想中的軍隊’，更重要的是，無論敵人是誰，這支軍隊都將確保我們安全、安心，”特朗普在社交媒體上這樣寫道。

這位美國總統表示，關稅帶來的“巨額收入”將使政府“輕松實現1.5萬億美元”的預算目標。

通過軍事行動實現外交政策目標？

近幾日，特朗普多次以可能動用武力相威脅，向一些國家施壓，以推進其外交政策目標。例如，他稱要為了“美國的安全利益”接管丹麥領土格陵蘭島。白宮表示，在格陵蘭島的問題上，美國軍事行動“始終是一個選項”。不過，法國外長表示，美國國務卿盧比奧已經排除了軍事入侵的可能性。

周三，美軍在北大西洋和加勒比海地區扣押了兩艘油輪，理由是其涉嫌違反制裁規定。

上周末，美軍在委內瑞拉首都加拉加斯發動突襲，抓捕了委內瑞拉領導人馬杜羅及其妻子。路透社的報導指出，這是自1989年美國對巴拿馬發起軍事行動、推翻諾列加政權以來，美國在拉丁美洲規模最大的軍事干預。

抨擊雷神等軍工企業

在周三晚間發布在社交媒體的另一篇帖子中，特朗普指責武器制造商們將分紅置於生產速度之上。

這位美國總統寫道：“國防承包商們目前正以犧牲工廠投資和設備投資為代價，向股東發放巨額股息並進行大規模股票回購。”他威脅稱，除非國防承包商們建設新的生產設施並加快武器交付速度，否則將把其高管年薪上限設定為500萬美元。

受此消息影響，洛克希德·馬丁、通用動力和諾斯羅普·格魯曼等公司的股價均下跌超過4%。

此外，特朗普特別點名批評了雷神公司（Raytheon），稱這家國防企業將投資者的利益置於軍事戰備之上。

“我從戰爭部獲悉，國防承包商雷神公司對戰爭部的需求反應最遲緩，產量增長最慢，而且最熱衷於為股東分紅，而不是滿足美國軍方的需求”，特朗普在社交媒體上這樣寫道。這裡的“戰爭部”指的是更名後的美國國防部。

特朗普威脅稱，如果雷神公司不加大對軍事戰備的投資，五角大樓將停止從該公司采購武器。

