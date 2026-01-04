1/5迎小寒！專家揭4禁忌 掃落葉、登高山都不行

小孟老師分享了4大需要注意的禁忌，提醒大家務必多加留意。（示意圖／翻攝自pexels）





1月5日是「小寒」節氣，也象徵一年中最寒冷的時段即將展開。清水孟國際塔羅小孟老師分享了4大需要注意的禁忌，提醒大家務必多加留意。此外，小孟老師也分享了關於小寒的傳統習俗，為寒冷季節增添一抹溫暖。

小寒禁忌一次看

小寒象徵著一年中最寒冷的時段逐漸展開。依照古人曆法，小寒落在冬至後約十五天，當太陽行至黃經285度時，便進入「小寒」時節。此時天氣明顯轉冷，但尚未達到極寒程度，因此得名「小寒」。小孟老師也針對小寒，整理出4個需要注意的禁忌。

1.不宜過度運動

小寒氣溫偏低，若進行過於激烈的運動，容易因冷熱溫差導致呼吸道不適，特別是氣喘或呼吸道較敏感者，更需留意身體狀況。

2.避免前往高山地區

雖然小寒尚未進入大寒，但部分高山地區仍濕冷明顯，容易受冷氣團影響，導致筋骨受寒、增加感冒風險。

3.喝熱湯後不宜外出

小寒期間若飲用過熱湯品後立刻外出，容易因忽冷忽熱造成身體不適，高血壓族群更須注意，避免引發健康風險。

4.不宜掃除落葉

民俗上認為，小寒時的落葉又稱「寒葉」，帶有衰敗之意，因此不建議在這一天清掃落葉，象徵避免做事受挫或運勢下滑。

小寒習俗報你知

此外，小孟老師也分享，小寒時節的傳統習俗以「探梅賞花」與「食用臘八粥」最具代表性，此時臘梅、紅梅陸續綻放，不少民眾會前往賞花景點漫步觀賞，不僅能舒緩身心，也象徵迎接新氣象，為寒冬增添溫暖氛圍；此外，小寒期間也流行食用臘八粥，常以白米、糯米、小米、黃米、紅豆、栗子、菱角米與紅棗等食材熬煮而成，屬於溫補性質的食物，有助於驅寒暖身，並具有補氣養血的功效。

