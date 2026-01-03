1/5迎小寒！3族群需留意 楊登嵙揭養生開運小撇步

24節氣「小寒」將於1月5日下午4時24分到來，民俗專家楊登嵙指出，天氣寒冷但大冷還未到，稱為「小寒」，這段時間的養生適合「去寒就溫」，3類人要注意健康狀況，建議吃黑色食物，並注意涼熱平衡、養腎陽。

2026年小寒節氣將在國曆1月5日下午到來，民俗專家楊登嵙提醒3族群要多注意。（示意圖／中天新聞）

民俗專家楊登嵙表示，諺語有云「小寒不寒寒大寒」、「小寒大寒寒得透，來年春天天暖和」、「小寒大冷人馬安」，意即若當年的小寒不冷，多預示大寒會冷，又小寒、大寒如果足夠冷，來年春天就會格外溫暖舒適，人畜自然平安。

《黃帝內經》記載「春夏養陽，秋冬養陰」，在小寒這段時間，養生應順應自然界收藏之勢，當以滋補內臟為主，內養陽氣而不被打擾。寒冬養生首重「去寒就溫」，像是罹患關節痛、頸椎病、心腦血管疾病這3類族群，就要注意冷天氣對身體狀況的影響。

楊登嵙也提到，腎主水，可吃鹹味食物如海帶、紫菜、海蜇等，或是黑色食物如黑豆、黑棗、黑芝麻等，又或是杏仁、核桃、大蒜、栗子、桂圓一類，都會有所幫助。冬天也可以多曬太陽，壯人陽氣獲得正能量，身體健康也就能讓運勢更順遂。

《中天提醒您｜民俗說法不代表本台立場，僅供參考，切勿過於迷信》

