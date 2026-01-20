1.6兆金融巨頭前副總裁「淪跑外送」 親友都看不下去！他嘆：我哥大碩士欸

一名前萬事達卡副總裁在離職後，因為沒錢只好當起Uber Eats外送員送餐。（示意圖，本刊資料照）

知名金融卡公司「萬事達卡」資產擁有1.6兆，遍及台灣等210個國家，不過如今爆出前萬事達卡副總裁在離職後，因為沒錢只好當起Uber Eats外送員送餐，如今慘況與昔日的輝煌相比，讓他崩潰直喊「我哥倫比亞大學畢業的碩士耶！」

根據《商業內幕》報導，48歲的行銷鬼才曼德爾（Jay Mandel）在萬事達卡工作8年，一路平步青雲到副總裁職位，另外還曾任職IBM，是行銷專業人才，不過他離職後轉任行銷顧問與大學兼任講師，但收入難以支撐生計，最終為五斗米折腰，當起Uber Eats外送員送餐。

廣告 廣告

曼德爾表示，為生計要當外送員這件事，讓他抗拒逃避好幾個月，「畢竟我哥倫比亞大學畢業的碩士耶」，如今當起外送員，連親友都跟他說「不應該淪落到要做這個」，坦言自己也掙扎過，但最終仍為現實低頭。

對於昔日副總裁，坐在辦公室指揮，如今走進街頭外送，曼德爾表示，外送1週賺幾百美元而已，自己從未想過自己會在財務上如此掙扎，但外送員工作讓他學會謙卑，也會開始對他人微笑，努力成為別人一天中的亮點。

更多鏡週刊報導

參加Threads正妹揪夜唱！秒變屠龍騎士 台中男崩潰曝「包廂全裸經歷」掀283萬人朝聖

知名女星爆未婚生子為家計「淪阿公店小姐」 晚年靠撿回收維生近況曝光

自爆趁爸爸出差「享受和火辣媽亂倫」 男大生半年後崩潰：要叫妹妹還女兒