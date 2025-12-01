1.6萬名大學生參與 最大規模電腦交友 主辦人現身

41年前沒有交友軟體，大同大學資工系利用電腦卡、寫程式，舉辦當時規模最大電腦擇友活動，參與大學生多達1.6萬人。活動發起人之一王士傑（現華碩全球副總裁）返校接受傑出校友頒獎，提到當年活動直呼，「對大學生來說，真是一項跨領域任務」。

空中配對可不是隨便訂條件，王士傑回憶，當時特地邀台大心理系學生研究徵友條件，仔細列出30題共9張紙卡題目，由參與學生填卡後繳回，再用電腦協助配對。

王士傑和同班同學卓世明（現大同大學資工系主任），向學弟的爸爸募款50萬元作為活動基金，「拿到支票才知道害怕，這麼多錢賠掉怎麼辦」。

廣告 廣告

幸好活動大成功，高達1萬6000人參加，主辦單位扣掉借來的錢，還有40萬元盈餘，「全部拿來請同學吃雞腿飯，整整吃了3個月」。

卓世明笑說，當時有人抱怨沒配到對，或是配對人數太少，甚至有人直接列出偶像條件，他們只能耐心溝通，「婉轉地勸他們修改一下條件」。至於後續交往，就沒有追蹤了。

王士傑說，該活動對他影響深遠，過程中最重要的是領導能力，所以他後來面試新人，會特別關心社團經驗。回顧職涯，王士傑強調，每份工作都跟前一份工作有關連，「每一刻都要把事做好，你的未來就會等在那邊」。

更多中時新聞網報導

袁惟仁入院紀寶如幫報平安

林憶蓮自爆感冒啞嗓仍動聽

保健》不歧視助篩檢 無懼愛滋捷運上路