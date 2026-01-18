1.65萬死33萬人受傷 泰晤士報披露伊朗鎮壓的驚人傷亡數字

義大利羅馬一場支持伊朗反政府示威的聲援活動中，一名女子在頭上畫出象徵遭到實彈射殺示威者的彈痕。路透社



英國《週日泰晤士報》週日（18日）引述伊朗內部的消息指出，近兩週來伊朗德黑蘭神權政府對示威者展開的無情實彈屠殺，至少造成1.65萬人死亡、33萬人受傷的慘烈結果。這是第一次有系統性地描述伊朗鎮壓造成數十萬傷亡的報導。

由於伊朗幾乎完全封鎖網路，獨立核實傷亡數字變得極度困難。《週日泰晤士報》引述使用的是伊朗內部全國醫療專業人員網所彙編的報告，報告中並且指出，即便是生還的傷者，由於普遍遭遇槍傷與嚴重的眼部外傷，可能有數千人將永久失明。

伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）週六（17日）首次承認自三週前抗議開始以來已有「數千人」喪生。要求匿名的伊朗官員週日向路透社表示，當局估計有約5000人死亡，其中十分之一是安全人員。

在《週日泰晤士報》引用的醫療人員報告中，顯示這1萬6500名死者，大多死在1月8日、9日兩天的強力鎮壓中。這被描述為伊朗伊斯蘭共和國47年歷史中最血腥的鎮壓，且大多數受害者據信是未滿30歲的年輕人。

伊朗裔德國眼科外科醫生、慕尼黑MED醫療總監帕拉斯塔（Amir Parasta）對《週日泰晤士報》表示，自1月8日網路中斷後，這些數據是透過醫生使用走私進入境內的「星鏈」（Starlink）衛星終端機，進行交流所蒐集。

帕拉斯塔說：「這次他們使用了軍用等級的武器。」醫生觀察到傷亡者在頭部、頸部和胸部有槍擊和彈片傷，並表示至少有700到1000 人失去了一隻眼睛。

社群網站所流傳，據稱是一名遭到伊朗安全部隊朝臉部發射散彈的年輕女性抗議者的X光片圖，可以清楚看到布滿臉上的大量散彈彈片。翻攝X

報告引用8家大型眼科醫院和16家醫院急診室的數據，估計受傷人數在33萬至36萬之間。光是德黑蘭的一家眼科醫院就單獨記錄了約7000 宗眼部受傷病例。另一名目擊者稱，德黑蘭曾在一個晚上進行超過800次眼球摘除手術。

醫療消息來源稱，部分患者因血液短缺死亡。一名外科醫生透露，安全部隊有時會阻止進行輸血。

目擊者描述，安全部隊向抗議者發射實彈，且刻意瞄準頭部射擊，並在屋頂部署狙擊手。這些狀況反映在死傷者多是上半身中槍的情況。報告還提到安全部隊動用AK-47自動步槍，和裝載於皮卡車等車輛上的重機槍。

許多受傷抗議者因擔心被捕而不敢去醫院，部分患者在手術室直接被安全部隊強行帶走。目擊者稱，安全部隊把遺體從街頭移至其他城市，並施壓家屬支付巨額費用（俗稱「子彈費」）才能取回遺體。

伊朗當局把動盪歸咎於美國與以色列的惡意煽動與支持。哈米尼稱抗議者為「美國的馬前卒」，並聲稱他們持有從國外進口的武器。不過，週日伊朗官媒大舉報導、伊朗官方所「繳獲」的「暴亂者」武器與彈藥，幾乎全都是伊朗政權自己就大量使用的俄式裝備。

