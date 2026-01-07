1/7埃及耶誕總統強調團結共存 教派爭節慶平權

（中央社記者施婉清開羅7日專電）1月7日是埃及科普特基督徒的耶誕節，也是國定假日。埃及總統塞西於6日晚間參加耶誕彌撒，強調團結共存是埃及民族認同的基石。然而，埃及非科普特正教會的基督教徒也呼籲，要求與科普特教徒共享平等節日待遇。

埃及的科普特彌撒是科普特正教會（Coptic Orthodox Church）的核心禮拜儀式。在埃及這個穆斯林國家的1.1億的人口中，有10%是基督徒，而科普特正教會是其中最大的教派。

廣告 廣告

埃及媒體「金字塔報」（Al Ahram）報導，本身是穆斯林的埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）6日夜間抵達埃及新行政首都的「基督誕生大教堂」（Nativity of Christ Cathedral），與科普特基督教教宗塔瓦德洛斯二世（Pope Tawadros II）一起參加以科普特語及讚美詩進行的耶誕彌撒。

基督誕生大教堂目前是中東最大的教堂，可同時容納8200人。科普特教堂所展現的獨特建築風格，融合埃及法老王、希臘羅馬，和具中央穹頂的拜占庭元素，並展示色彩對比鮮明豐富的豐富聖像和藝術品。

塞西在社群媒體上發表聲明，除向埃及科普特基督教社群致上耶誕問候，還特別強調，團結與共存的價值觀是埃及民族認同的基石。

報導說，科普特正教徒占埃及約1100萬基督教人口的90%。科普特正教徒根據儒略曆（Julian Calendar）在1月7日慶祝耶誕節，也就是基督教救世主「耶穌」（Jesus）誕生的節慶。

對科普特正教信徒來說，1月1日沒有特定的宗教意義，只是一種社會普遍認可的公曆新年。科普特正教信徒最看重的節慶是1月7日的科普特耶誕節，以及以儒略曆計算的復活節。

1月7日的科普特耶誕節比其他西方教派（包括埃及天主教徒和新教徒）在12月25日慶祝的耶誕節晚了近兩週。

法尤姆教區主教阿布拉姆（Abram）告訴金字塔報，日期差異來自於不同曆法的不同計算方式。

阿布拉姆進一步解釋說，世界各地的基督教會一致同意，耶穌誕辰落在公曆（Gregorian calendar，又稱格里曆）的12月25日。但科普特正教會仍沿用儒略曆，而儒略曆的12月25日對應到相差13天的公曆則成了1月7日。

埃及於2003年將科普特耶誕節設為國定假日。埃及其他基督教兩大分支天主教徒和新教徒，則在12月25日慶祝耶誕節；但此日未被設定為國定假日。

金字塔報另報導，埃及天主教和新教福音派教會在3日發表聲明，向埃及政府呼籲所有基督教派都應享有平等待遇。

埃及勞工部長在今年年初頒布「勞動法」新法令，確立基督徒僱員可享的帶薪宗教休假節日。科普特正教徒的帶薪休假日包括科普特耶誕節（Coptic Christmas，1月7日）、主顯節（Epiphany，1月19日）、棕枝主日（Palm Sunday，4月5日）、濯足節（Maundy Thursday，4月9日，也稱聖週四或立聖餐日）和復活節（Easter Sunday，4月12日）。

天主教徒和新教徒的帶薪休假為12月25日耶誕節和復活節。

埃及福音派社團（Evangelical Community）主席扎基（André Zaki）3日發函給埃及總理馬德布利（Mostafa Madbouly），在信中強調統一埃及基督徒國定假日的重要性，認為如此才能加強公民權和平等，並有助於國家團結。（編輯：田瑞華）1150107