1.7萬人搶進成大碩士班 半導體類錄取率1.4％成最硬戰場

成大碩士班3系所錄取率跌破3%。(記者洪瑞琴攝)

〔記者洪瑞琴／台南報導〕研究所也上演「搶破頭」戰況！國立成功大學公布 115 學年度碩士班及碩士在職專班招生統計，總報考人數高達1萬7640人，即使略低於去年，仍穩居全國各大學之冠，成為研究所報考最火熱的大學。

其中競爭最激烈的前3名學系，錄取率全面跌破 3%。半導體製程碩士學位學程錄取率僅 1.4%，堪稱「最硬戰場」；行為醫學研究所錄取率 1.6%；經濟學系則為 2.5%。3大熱門系所橫跨工程、醫學與社會科學，顯示考生不再只追逐單一專業，而是高度集中於兼具跨域整合與產業導向的學門。

廣告 廣告

成大分析，半導體製程學程緊扣先進製程與產業實務，呼應全球半導體供應鏈持續擴張；行為醫學研究所整合醫學、行為科學與資料分析；經濟學系則以理論結合實證與數據分析，培養能快速因應國際經濟與政策變動的人才。

從報名人數來看，電機工程學系以1958人奪下全校冠軍，資訊聯招(資工系及人工智慧科系碩士學程)1956人緊追在後，工程科學系也吸引953人報考。成大指出，人工智慧、資訊科技與系統整合能力，已成為研究所報考的「基本配備」，也反映產業端對高階科技人才的長期需求。

成大也點出，報考熱度與近年力推的跨域教學密切相關。以敏求智慧運算學院為例，整合電機、資訊、人工智慧與資料科學，並串聯人文、社會、管理與醫農應用，課程涵蓋雲端、邊緣到晶片運算，打造從軟體到硬體、從理論到實務的一條龍學習路徑，成為吸引考生的重要關鍵。

成大強調，面對高等教育環境的多重挑戰，成大碩士班報名規模仍持續領先全國，未來將持續深化跨領域課程設計、教學創新與產學連結，提供學生多元且具前瞻性的學習環境，培育具備國際視野、產業即戰力與社會影響力的高階專業人才。

【看原文連結】

更多自由時報報導

急凍！強烈冷氣團報到下探8度 短暫回暖又降溫時間曝

馬太鞍堰塞湖水位降了！怪手超人壩頂開挖 最新引流畫面曝

台灣真的降價了！智利櫻桃出現甜甜價

入冬最強冷空氣籠罩！低溫下探7度 吳德榮：下一波挑戰「寒流」

