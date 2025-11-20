1.7萬人震撼表態！看好2026選戰「藍白合」？網路投票出爐

國民黨主席鄭麗文昨（19）日下午與民眾黨主席於新北市新莊區凱悅嘉軒酒店會面，進行她上任以來的首次藍白合會談，雙方氣氛融洽，再三強調擁護在野團結，網路民調顯示民意也高度看好。

藍白19日峰會。（圖／中天新聞）

網路節目《鄉民大學問》今（20）日在《NOWNEWS》YT頻道發起網路投票，詢問網友：「鄭麗文、黃國昌兩大在野黨主席相會，聚焦2026選戰，你看好嗎？」投票進行約7小時至晚間7點半許，已有1.7萬人參與投票，結果顯示，有87%的網友表示「看好，藍白合希望在即」，11%的網友表示「不看好，會重蹈覆徹2024結果」，2%的網友表示沒意見。

網友紛紛留言表示：「只要能讓貪腐無能政黨下台，我們全家支持」、「藍白合體！天下無敵」、「加油下架貪詐黨！」、「非常滿意的支持」、「就是要讓綠友友下架」、「上次有合作有成功就不會有什麼萊爾當上總統這種鳥事發生了」、「絕對不能再重蹈覆轍，不然台灣就完蛋了，希望藍白合作有大智慧可以帶領台灣人民」、「台灣絕對多數的民意就是下架極度貪污腐敗的綠共民進黨，台灣詐騙橫行越來越嚴重，執政黨各種官商勾結大撈特撈，綠友友們都賺得盆滿缽滿的，台灣人民已經被民進黨當做免費的ATM還不自知」。

