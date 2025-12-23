1.7萬警力出動！耶誕、跨年全台維安升級 北高保警增援到位

內政部長劉世芳今晚受訪表示，已彙整明起至農曆年前全台137場大型活動，並全面整備1.7萬人次的警力與民防人力，其中北、高兩市申請的保安警察增援也已到位，全力防範維安事故。(記者陳昀攝)

〔記者陳昀／台北報導〕台北市上週五發生連續襲擊案造成嚴重傷亡，外界高度關注跨年、元旦等活動的維安部署，內政部長劉世芳今晚受訪表示，已彙整明起至農曆年前全台137場大型活動，並全面整備1.7萬人次的警力與民防人力，其中北、高兩市申請的保安警察增援也已到位，全力防範維安事故。

劉世芳表示，上週末已彙整全台灣22縣市，從12月24日起到元旦、農曆過年前的大型活動，共有137場，現在準備的警力和民防人力共有1萬7000多人次，台北市、高雄市希望警政署提供保安警察的人力協助，警政署也已經投入，沒有問題。

劉世芳指出，為了防止跨年等人潮聚集活動發生維安事故，穩定社會安全多元網路、提供讓大家覺得更安全的保全系統，上週末警政署也已經透過視訊會議跟22個縣市的警察局長完成整備，討論跟需要提供的保全人力跟警力上面的整備工作、準備工作。

