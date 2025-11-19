1.7 億打造永續流域 觀音瀑布成嘉義旅遊好去處
嘉義縣竹崎鄉觀音瀑布重新開放後帶動旅遊人潮，林保署嘉義分署長期推動的牛稠溪流域治理工程，是促成景區重生的重要力量。 林保署配合嘉義縣政府「觀音瀑布風華再現計畫」，已經連續7年著手牛稠溪流域整治，其中，「牛稠溪田仔腳區域排水改善工程第三期」也已經在今年完成，不僅保障下游聚落安全，也為水資源永續運用和地方觀光產業奠定基石。
嘉義分署表示，「牛稠溪田仔腳區域排水改善」第三期工程是將原本高差七公尺的防砂壩調整為階梯式護坦，透過多階段消能，大幅降低下游淘刷風險，也讓溪流縱向廊道重新暢通，營造有利水中生物溯游的環境。工程並結合觀音瀑布周圍的人文特色與動物意象，融入結構設計，使河岸不再只是水利設施，也成為具有教育價值的自然景觀。
林保署指出，牛稠溪集水面積超過一千公頃，過去每逢豪雨即面臨沖刷與邊坡崩塌威脅，影響居民安全與交通。透過林保署與嘉義縣政府跨機關合作與分期投入 1.7 億元經費，全面提升防災韌性。如今的觀音瀑布，不僅安全回歸，更以生態友善的方式重生。（龐清廉報導）
其他人也在看
嘉縣牛稠溪整治完成 通過天災考驗保障下游聚落安全
（中央社記者蔡智明嘉義縣19日電）林保署嘉義分署執行竹崎鄉牛稠溪觀音瀑布區域排水改善工程，花費8年時間在今年3月全部完成，且通過7、8月極端氣候考驗，保障下游聚落安全，也為竹崎淨水場帶來穩定水量與水質。中央社 ・ 11 小時前
廣東｜深圳安居房申購門檻 有望月底放寬
南方都市報18日報導，深圳第一個針對外地人才配售的安居房項目「南山山樾花園」已於近日完成選房。據南山區住建局公布的選房結果，本次共選定333套，且據知情人士透露，深圳安居房申購條件有望在11月底進一步放寬，將「單身年滿30周歲」等資格民眾列入可申購清單。中時財經即時 ・ 49 分鐘前
鄭黃會ing！ 鄭麗文送藍白瓷器、黃國昌回贈鎢絲燈
國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌今日舉行「以行動顧台灣—主席高峰會談」，鄭麗文在會中致贈黃國昌一對藍色、白色的台灣藍鵲瓷器，象徵藍白共行；黃國昌則贈送由本土藝術家用水泥作為基座製作的鎢絲燈，稱要給台灣光明未來。根據活動流程，藍白主席會談聚焦4大主軸包含，一、「在野目前面對問題，如何整合力量」談國會自由時報 ・ 11 小時前
名人在臉書被冒用詐騙有作為？林宜敬曝數發部下一步要做這件事｜Yahoo《齊有此理》
詐騙行為層出不窮，台灣民眾上當者不計其數，光是上個月全台就被騙走60億。數發部部長林宜敬到Yahoo 《齊有此理》，接受主持人王時齊訪問，詳細說明如何防堵網路詐騙。林宜敬表示，現在從詐騙廣告上架的那一刻就會被擋住，只是民眾看不到，讓他忍不住替數發部叫屈。齊有此理 ・ 14 小時前
氣溫急降！彰化某國小老師「上課突倒地」無心跳了 全校師生死神前搶命
近日受東北季風影響，全台多處地區氣溫明顯降低。彰化縣芬園國小一名黃姓老師，昨（18）日上午在學校操場帶學生運動時，突然全身癱軟倒地，隨後失去呼吸心跳，學生見狀嚇得趕緊通報其他老師，眾人立即分工合作拿ADE、幫忙CPR及通報119，最終黃姓老師恢復意識，緊急送醫搶救後救回一命。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
金馬獎2025／范冰冰扮醜清牛糞「可以摧毀我的臉」 拜託導演讓她演《地母》
第62屆金馬獎將於22日舉行頒獎典禮，各界都好奇此次以《地母》入圍影后的范冰冰是否會出席，今（19）日導演張吉安帶著演員白潤音出席受訪，他表示范冰冰還在協調工作，「她非常想要來，在記者會之前她還請我跟大家問好，她個人意願非常高，不然她也不會拍我的電影。」許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 7 小時前
不去日本了！中國遊客改去「這地」 網一片哀嚎：求你們別來
日本首相高市早苗的「台灣有事說」引發中國不滿，不只駐大阪總領事薛劍嗆聲「斬首」，中國更罕見發布「禁日令」呼籲公民暫時勿前往日本。此舉重創日本旅遊業，如今不少中國旅客改轉往南韓旅遊，讓不少南韓網友嚇傻，驚呼「求求你們別來！」三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
台股紅翻黑！43萬散戶昨搶短…今天套牢了
台股反彈無力，收復2萬7點失敗，空軍氣焰大增，接近中午指數由紅翻黑，一度下跌近140點，據證交所資料顯示，昨天趁台股下跌691點，短短一天有43.7萬散戶進場「搶短」，但今天若收盤時指數未拉起，恐怕「搶反彈不成反住套房」，慘遭套牢。Yahoo奇摩股市 ・ 15 小時前
嗆《經濟學人》 經長：有病的人講我們有病
[NOWnews今日新聞]英國《經濟學人》日前撰文論述台灣經濟問題，認為台灣經濟風光背後潛藏所謂「台灣病」（TaiwanDisease），元兇就是長期低估新台幣匯率。經濟部長龔明鑫今（19）日不忍了，...今日新聞NOWNEWS ・ 7 小時前
演藝圈大咖「中年夫妻」爆離婚 雙方至今0回應掀熱議
演藝圈大咖「中年夫妻」爆離婚 雙方至今0回應掀熱議EBC東森娛樂 ・ 1 天前
注意溫差！最猛冷空氣快走了 「這一天」高溫恐飆到30度
東北季風持續增強，全台有感降溫！今（19）日清晨最低溫只有11.8度，北部白天高溫也僅20度。中央氣象署指出，這波冷空氣將持續影響至後日清晨，隨後氣溫將戲劇性回升，「這一天」將出現一週中的最高溫，飆到30度，體感如同夏天。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
年輕妹「睡沙發不再打呼」一覺到天亮！醫師一聽驚呆 揪出原因
你睡覺會打呼嗎？耳鼻喉科醫師蔡明劭近日分享一起個案，一名年輕小姐深受打鼾聲困擾多年，結果發現只要睡在沙發，問題竟然就解決了。經過睡眠檢查後釐清了真實病因，才發現原來是因為睡姿所致。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
青龍電影獎2025／玄彬、孫藝真夫妻連拿影帝后！《徵人啟弒》奪6獎大贏家！直播平台、完整得獎名單不斷更新
南韓三大電影獎之一，第46屆青龍電影獎於11/19晚間登場。今年由國際名導朴贊郁執導的《徵人啟弒》入圍最多，包括男主角李炳憲、女主角孫藝真、導演朴贊郁以及男女配角獎等共12個獎項，成為入圍大贏家，最後成功抱回最優秀作品獎、女主角、導演、男配角等6項大獎。影帝由《哈爾濱》玄彬拿下，他與妻子孫藝真在典禮上相鄰而坐，得知對方得獎互相給予擁抱，並在台上感謝對方，畫面超甜！2025青龍電影獎完整得獎名單、頒獎典禮時間地點、入圍看點、直播平台一次看。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 3 週前
快訊／邱澤、許瑋甯絕美婚照超甜！「婚宴時間、地點」曝光了
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導邱澤、許瑋甯於2021年12月10日登記結婚，日前迎來他們的第一個孩子，而在今（19）日稍早，夫妻倆宣布將於11月28日在台北文...FTNN新聞網 ・ 12 小時前
冷到發抖！一圖看「雲霄飛車」溫度曲線 周末短暫回溫
氣象粉專「台灣颱風論壇」指出，隨著12月接近，冬季感受將愈加明顯，氣溫起伏加劇也將成為常態。中央氣象署則表示，未來幾天清晨仍是這波東北季風影響最劇烈的時段，周末東北季風減弱後，氣溫可望回升，但下周東北季風將再度增強，氣溫會再次下降。中天新聞網 ・ 15 小時前
醫生提醒：肺癌早期不是咳嗽，這6大異常才是真正的「早期警報」
肺癌早期症狀常被誤解為咳嗽或咳血，但醫界一再強調，真正讓肺癌難纏的，是它在初期幾乎「無聲無息」的特性。專家提醒，肺癌早期的 6 大異常往往不是咳嗽，而是細微卻明確的身體訊號，若被忽略，等咳嗽出現時通常已經錯過黃金治療期。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
強冷空氣影響到後天！週末東北季風減弱 高溫飆升至30度
[Newtalk新聞] 今(19)日東北季風持續增強，清晨最低溫只有11.8度，北部白天也僅20度，對此，氣象署指出，明(20)天清晨持續涼冷，可能出現15度低溫，預計這波冷空氣影響到後(21)天清晨，後天白天後會逐漸回溫，週末東北季風減弱，氣溫明顯回升，23日將會是這週最溫暖的一天，高溫有可能飆至30度。 氣象署指出，今天清晨氣溫偏低，北台灣僅14、15度，中南部17、18度，最低溫出現在馬祖11.8度，本島最低溫為新北富貴角12.4度，桃園、新竹及苗栗也在12到13度；明天清晨持續涼冷，可能出現15度低溫，白天溫度就會回升，中南部可回到20度以上，但北台灣仍只有20度。 至於降雨趨勢的部分，今日迎風面的桃園以北、宜花地區容易有局部短暫雨，北海岸、大台北山區、宜蘭地區整日陰雨，其他地區雲量偏多，降雨較不明顯，中南部山區與部分平地有飄雨情況；明後2天天氣類似，且花東、各地山區需注意局部零星短暫雨。 而這波東北季風影響到21日清晨，21日白天起逐日回溫，中南部回升較明顯，但要留意日夜溫差大；週末北季風減弱，氣溫明顯回升，其中23日會是這週最溫暖的一天，北台灣及西半部可達26至30度，但很新頭殼 ・ 11 小時前
冷空氣強襲！粉專曝「這時」最強、最冷 體感只剩10℃
今（19）日受東北季風影響，冷空氣相對較強。氣象粉專「氣象報馬仔」表示，目前冷高壓中心位置已逐漸來到離台灣最近的階段，且今晚至明日清晨將會是本波冷空氣最強、最冷的時刻。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
台南市長街頭民調太震撼！陳亭妃PK林俊憲驚現「史詩級輾壓」
南二都2026年地方選舉牽動各政黨政治版圖，其中台南市因為人選已趨明確而備受矚目。據最新街頭民調結果顯示，綠委陳亭妃以21票近半數奪冠，綠委林俊憲、藍委謝龍介則分別以15票、14票「再纏麻花」居次，而日前甫宣布參選的前藍委陳以信則以0票收場。中天新聞網 ・ 19 小時前
館長把3元老「當爹養12年」情勢逆轉？大師兄貼文態度軟了 網笑揭原因
網紅館長陳之漢近日遭戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工「大師兄」李慶元、公司總監吳明鑒以及主管小瑋（偉），指控職場性騷擾等多項不當行為。隨著風向改變，李慶元態度似乎也軟化，就有網友好奇「館長會念舊情回收嗎」，引起熱烈討論。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前