1.7 億打造永續流域 觀音瀑布成嘉義旅遊好去處

牛稠溪流域治理調整水流方向減緩兩岸沖刷。（圖：嘉義分署提供）

嘉義縣竹崎鄉觀音瀑布重新開放後帶動旅遊人潮，林保署嘉義分署長期推動的牛稠溪流域治理工程，是促成景區重生的重要力量。 林保署配合嘉義縣政府「觀音瀑布風華再現計畫」，已經連續7年著手牛稠溪流域整治，其中，「牛稠溪田仔腳區域排水改善工程第三期」也已經在今年完成，不僅保障下游聚落安全，也為水資源永續運用和地方觀光產業奠定基石。

林保署嘉義分署進行牛稿溪流域治理，營造縱向廊道有利水中生物溯游。（圖：嘉義分署提供）

嘉義分署表示，「牛稠溪田仔腳區域排水改善」第三期工程是將原本高差七公尺的防砂壩調整為階梯式護坦，透過多階段消能，大幅降低下游淘刷風險，也讓溪流縱向廊道重新暢通，營造有利水中生物溯游的環境。工程並結合觀音瀑布周圍的人文特色與動物意象，融入結構設計，使河岸不再只是水利設施，也成為具有教育價值的自然景觀。

廣告 廣告

牛稠溪流域治理工程設施融入牛稠溪常見臺灣鬚鱲、臺灣石賓、鯝魚圖騰。（圖：嘉義分署提供）

林保署指出，牛稠溪集水面積超過一千公頃，過去每逢豪雨即面臨沖刷與邊坡崩塌威脅，影響居民安全與交通。透過林保署與嘉義縣政府跨機關合作與分期投入 1.7 億元經費，全面提升防災韌性。如今的觀音瀑布，不僅安全回歸，更以生態友善的方式重生。（龐清廉報導）