1.77兆美元估值？馬斯克遭批畫大餅

全球首富馬斯克旗下SpaceX 12日在美國那斯達克正式掛牌上市，IPO（首次公開募股）發行價定為每股135美元，公司估值因此達到1.77兆美元。但馬斯克愛發豪語，慣常過度承諾，SpaceX是否真的值1.77兆美元，令部分投資者持懷疑態度。

2022年，馬斯克在斥資440億美元收購Twitter（推特）前，曾經預言，Twitter到2028年營收將增至五倍、超過260億美元，用戶群也將增至近五倍。但如今，已更名為X的Twitter遠未實現馬斯克的預測。去年這家社群平台的廣告收入暴跌65％，今年最終被併入馬斯克的火箭公司SpaceX。

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《紐約時報》報導說，SpaceX聲稱其總潛在市場規模，亦即在其涉足的所有行業中獨占全部需求的營收上限，是「人類歷史上」最大的，高達28.5兆美元。這一數字比大陸全年GDP高出逾8兆美元，其前提是SpaceX得證明能夠將人工智慧（AI）數據中心送入太空，並在月球上建廠。

分析人士和投資者還指出，馬斯克有隨時調整商業目標的習慣。事實上，直到去年，他才首次提出建設太空數據中心的概念；今年2月，在將SpaceX與自己的AI公司xAI合併後，他又進一步加碼這一方向。

馬斯克現年54歲，出生於南非普勒托利亞，為賓州大學畢業。其發跡始於1990年代的網路熱潮，他憑藉自學程式碼的背景，先後創立了Zip2與線上金融服務公司X.com（後合併為PayPal），並把積累的財富投入到SpaceX和特斯拉上，逐步打造出橫跨太空運輸、電動車、太陽能、AI和社群媒體的商業帝國。然而，馬斯克是一位非凡成就與爭議並存的科技大亨。他不時因極端言論、企業治理及財富分配，引發巨大的全球爭議。除了吸大麻和推文掀起風波，他結過三次婚，其中兩次還是和同一個女人。