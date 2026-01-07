1/9回溫日夜溫差大！氣象署：1/11第2波冷氣團接力南下

受到強烈大陸冷氣團影響，今（7）日清晨全台氣溫驟降，金門金城測得8.5度成為最低溫，本島則以新北石碇8.4度最冷。氣象署提醒，今、明兩天各地天氣偏冷，尤其北台灣一整天15度以下，周五、六冷空氣減弱，但日夜溫差大。

氣象署預報中心技正謝佩芸指出，今日清晨受冷氣團及輻射冷卻效應雙重影響，台南以北及宜蘭地區低溫落在10至12度，北部及中南部內陸近山區更低於10度，花蓮、台東、高雄、屏東則在14度以下。她表示，今天到明天冷氣團持續發威，北台灣及宜蘭整天氣溫偏低，白天高溫僅有15度，中南部白天高溫也在20度以下。

氣象署提醒，今起至周六期間，西半部及宜蘭最低溫僅10至12度，部分地區容易低於10度，花蓮、台東、高雄、屏東低溫則在13至15度之間，夜間及清晨時段特別寒冷。本周五、六冷空氣將逐漸減弱，白天氣溫明顯回升，但清晨仍有輻射冷卻效應，日夜溫差將會相當明顯。

謝佩芸進一步說明，周日下一波大陸冷氣團將再度南下，北台灣白天高溫將下降，中南部受影響程度較小，至下周一冷氣團減弱後，各地溫度才會逐漸回升。降雨方面，今天降雨零星，花東至恆春半島有局部短暫雨，北部山區、基隆北海岸、宜蘭需留意零星短暫雨。

她補充，明天轉為東北風型態，基隆北海岸、大台北山區、東北部、花蓮及台東降雨將稍微增加。本周五、六水氣減少，各地多雲到晴，西半部出現陽光機率高，東半部雲量較多，仍有局部短暫雨，周六晚上東北風增強，至周日迎風面降雨會稍微增加。

