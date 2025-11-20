1-9月已5468件毒駕！毒品唾液快篩 上路執法

刑事局今（20）天通令各國警察機關毒品唾液快篩檢測全面上路執法。（圖／東森新聞）





今年光是1到9月就發生5468起毒駕案件，為了有效打擊犯罪，刑事局今（20）日通令各國警察機關，毒品唾液快篩檢測全面上路執法。如果駕駛經檢測後呈陽性反應，會立即人車分離，將車輛移置保管，並吊扣駕照1到2年。

黑車駕駛毒駕上路，沿路逆向越開越偏，直到撞上消防栓，這才終於停了下來，類似案件層出不窮，更有員警因公殉職。為了加強緝毒力道，警方除了引進新利器外，刑事局今日通令全國警察機關上路執法，只要駕駛開車上路遭攔查，被警方認為有毒駕疑慮，像是精神渙散或者是蛇行等等，即便車上沒有被查獲毒品，也會被要求接受唾液快篩檢測。

如果民眾吸毒上路，吸食後的10分鐘採集唾液檢測，等個2到3分鐘就有結果。警方：「目前毒品唾液試劑檢測，呈現為兩條線是陰性。」

試劑準確率高達96%之外，一次還可以驗出7種毒品反應，包含鴉片類海洛因、嗎啡、甲基安非他命、四氫大麻酚依托咪酯、愷他命卡西酮喵喵、一粒眠FM2等等也都無所遁形。

刑事局毒緝中心副大隊長鄭偉豪：「如果呈陽性的話，除了依道交條例第35條罰以3萬元以上、12萬元以下的罰鍰以外，同時也是移置保管車輛，還有吊扣駕照1至2年。如果拒測的話，更是處以18萬，非常高額的罰鍰。」

根據刑事局統計，去年共查獲2169件毒駕案，今年光是1到9月就有5468件，整整多出超過1.5倍。刑事局毒緝中心副大隊長鄭偉豪：「公共危險罪從以前具體危險犯，變成抽象危險犯，只要經過尿檢超過一定的閾值，就可以來移送。」

僥倖毒駕害人害己，執法單位硬起來，正式向毒品宣戰。

吸食毒品，有害身心健康。

