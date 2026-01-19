10人下班驚魂！台南號誌桿「剖半嵌入」遊覽車畫面曝光 2人受傷急送醫

記者林昱孜／台南報導

一輛公司交通車擦撞機車後失控撞上分隔島，號誌桿「剖半嵌入」車頭。（圖／翻攝畫面）

台南市南區今（19)日上午8時許，發生交通事故，一輛遊覽車猛撞分隔島，號誌桿彷彿「嵌入」車頭，警方獲報後立即趕抵現場，發現遊覽車先與一輛機車發生擦撞，後續才失控撞上交通號誌桿，整起車禍一共造成2人受傷送醫，詳細狀況仍有待警方釐清。

遊覽車直接撞上分隔島，交通號誌桿從車體中心點「剖半嵌入」車頭，猛力撞擊力道，導致擋風玻璃碎裂成蜘蛛網狀；這起車禍意外發生在上午8時許，據了解，謝男駕駛的遊覽車為某公司交通車，先與一輛機車發生擦撞，後又撞上分隔島，當時該車搭載10多名下班員工返家，這一撞導致車上乘客張女受傷，與機車騎士張男（68歲）皆被送往醫院治療。

台南市警局第六分局交通分隊分隊長呂雅敏表示，經初步調查，當時一輛普通重機車沿萬年路由東向西行駛，在準備左轉進入萬年五街時，與同向行駛的大客車發生擦撞，碰撞發生後，大客車失控撞上路口的交通號誌桿。

警方指出，機車騎士受到擦挫傷，所幸送醫後無生命危險，雙方駕駛經檢測酒測值均為0，且持照狀況正常。詳細肇事責任歸屬，目前正由警方進一步調查釐清中。



