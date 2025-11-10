10人就有1人！「沉默殺手」首列全球十大死因 每年奪走150萬人性命

慢性腎臟病，首度晉升全球前十大死因。（示意圖：MotionElements）

醫學期刊「刺胳針」（The Lancet）最新研究，早期幾乎沒有症狀而號稱「沉默殺手」的慢性腎臟病，首度晉升全球十大死因，每年約奪走150萬人性命。

研究指出，慢性腎臟病導致的死亡數已超越結核病與大腸癌，僅次於中風、缺血性心臟病、慢性阻塞性肺病（COPD）、失智症、肺癌、糖尿病、下呼吸道感染與高血壓性心臟病，成為全球第九大死因。慢性腎臟病患者過去30年間增加一倍，2023年造成全球死亡人數比1993年增加約6%。

慢性腎臟病號稱「沉默殺手」往往在病情惡化到危險階段前毫無症狀，全球約有七億八千八百萬人受到影響，相當於全球成年人口的14%，也就是每10位成年人中就有1人罹患。專家分析，病例增加的主因與全球人口老化與壽命延長有關，因為腎功能會隨年齡自然下降。另一方面，高血糖（第二型糖尿病）、高血壓及肥胖（高BMI）被確定為三大風險因子。

慢性腎臟病初期通常沒有明顯症狀，僅能透過簡單的血液與尿液檢查發現。然而，由於病程進展緩慢且無聲，許多患者直到腎臟功能嚴重受損、出現水腫、疲倦、呼吸困難或皮膚搔癢等症狀時才被診斷出來。此時若未接受治療，腎衰竭可能致命，需透析或腎臟移植延續生命。