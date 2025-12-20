10人拚連任 排黑2缺額添變數

屏東縣議員第一選區屬一級戰區，目前非現任、有意參選者，包括國民黨籍方華雄。（謝佳潾攝）

屏東縣議員第一選區位於首善之地屏東市，屬一級戰區，目前12席現任議員除曾義雄、鄭清原因「排黑條款」不得再參選外，其餘都將力拚連任，但曾、鄭2人地方實力堅強，不排除會推派自家人馬參選，這也將影響選情走勢。

屏東縣第一選區共有12席議員，是16個選區中席次最多的選區，競爭也格外激烈，現任議員民進黨占3席、國民黨4席、無黨籍5席，其中無黨籍議員各個實力堅強，如蔣家煌是6連霸議員、林明順是7屆資深議員，而蔣月惠雖是孤鳥但也曾以第一高票當選。各現任議員已陸續開始布局，準備拚連任，而國民黨籍曾義雄與無黨籍鄭清原卻因「排黑條款」不得再參選。

曾義雄是6屆資深議員，足見他在地方擁有厚實的基礎，而鄭清原也是2連霸議員，實力同樣不容小覷，他們明年雖然無法參選，但不排除推派自家人馬競逐議員大位，將影響屏東第一選區的選情走向。地方政壇人士指出，這2席缺額讓不少人躍躍欲試，也讓選情格外膠著。

目前非現任有意參選者包括民進黨籍李清聖、饒怡君，還有國民黨籍方華雄，李曾參選屏東市長，饒是現任屏東市民代表，方則有參選縣議員的經驗。

地方人士分析，現任議員本來就有其優勢，新人要角逐自然比較吃力，而第一選區又有3席婦女保障名額，換言之，以目前的態勢來看，男性只剩9席可競爭，對新人來說壓力頗大，而女性間的競爭也沒比較輕鬆，111年落敗的資深議員唐玉琴尚未表態，動向引人注意，所以不管男性或女性，勢必都是場激烈選戰。

地方人士也提到，縣議員與縣長一起選，執政的一方的確有優勢，但也相對較有執政包袱，且加上經歷賴清德執政下的「大罷免，大失敗」後，是否影響民進黨基層選舉，值得觀察。