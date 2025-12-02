10人氣吉祥物13日合體賣萌

「2025超偶聯盟 台南萌市力」十三日將在麻豆曾文願景園區致遠樓前草坪登場。（市府提供）

記者黃文記∕官田報導

台南市政府觀光旅遊局主辦的葫蘆埤玩埤一夏系列活動之一「2025超偶聯盟 台南萌市力」將於十三日在曾文市政願景園區熱鬧登場，現場將集結十位台南吉祥物明星與民眾近距離互動，並設有五座大型氣偶展示，同時規劃多項豐富精彩活動，包括街頭藝人表演、趣味闖關、氣墊遊戲與美食市集。

這次活動邀集十位台南人氣吉祥物明星登場，包括觀光旅遊局的魚頭君、西拉雅國家風景區管理處的灰熊熊、市場處的菜籃仔、動保處的豆哥與凱娣、體育局的大員與甜甜、左鎮化石園區的KOKO、台南市立圖書館的蛙寶，以及統一獅球團的萊恩，並安排十位萌明星與民眾一起賣萌、互動、玩遊戲。

廣告 廣告

現場還有泡溫泉的魚頭君、俏皮可愛的菜奇鴨、慵懶療癒的卡比胖拉、帥氣的統一獅萊恩，以及魅力爆棚的巷仔Niau等五座大型氣偶跟大家見面。想要一次收集台南吉祥物的粉絲，千萬別錯過！

活動現場規劃互動式闖關活動，參與民眾可至服務台領取闖關集章卡，完成四項任務即可兌換五十元市集券一張，可用於現場市集折抵消費。此外，現場還有兩座大型遊戲氣墊讓小朋友盡情玩樂放電，以及四組精彩的街藝表演輪番上陣，包含有互動式故事帶小朋友歡樂唱跳、體驗夢幻泡泡秀、小丑氣球魔術秀等表演，活動內容豐富。