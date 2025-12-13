10人聚餐9人落跑！他被迫「簽字畫押」還是不付款：不想當冤大頭

10人聚餐不付錢落跑。圖／翻攝網易新聞

中國重慶日前一間餐廳發生客人沒結帳就落跑的事件，當天晚上一桌10個人一起用餐，其中9人陸陸續續離開餐廳，最後只剩下1名張姓男子。餐廳老闆要求張男支付整桌菜錢共人民幣1262元（約新台幣5600元）並且當場報警；在警察到場後，張男同意「隔天付錢」，並寫了借據，還蓋了手印，但是隔天他卻不肯付錢，因為他說自己不想當「冤大頭」。餐廳老闆超生氣，已經對這一桌人提告了。

據重慶電視台報導，餐館老闆鄭姓男子說，這一桌是當天下午4點多打電話來訂位的，後來總共來了10個人，還拚了2張大桌子給他們用餐。這群人吃吃喝喝，到晚上10點左右，陸續有人離開餐廳；到了11點40分，只剩下張姓男子1人，張男說這餐是他朋友說好要請客，但因為喝醉所以先走了。

餐廳老闆要求張男付錢，張男說自己身上沒錢，希望留個連絡方式，隔天再轉帳給老闆，但是老闆沒有同意並且當場報警。警方到場調解之後，張男寫下一張欠款保證書，內容是自己一定會在12月5日晚上6點以前轉帳付掉這筆款項，還蓋了手印、留下自己的身分證當做擔保品，餐廳老闆和警察就放張男走人了。

張男簽下保證付款的字據。圖／翻攝網易新聞

但是隔天張男並沒有依約匯款，老闆打電話給他，他坦承自己有做出要付款的承諾，但如果真的付款，那自己就成了冤大頭，所以不肯付款。老闆又打電話給當初訂位的男子，接通之後對方發現是餐廳老闆來要錢，就直接把電話給掛了，讓老闆非常生氣。12月11日，老闆以餐飲服務糾紛名義向法院遞交訴訟請求，要求張男付款。有律師表示，因為張男已經親自簽下了付款保證書，所以應該要先自行付款給餐廳，之後再去向原本要請客的那位朋友求償。



