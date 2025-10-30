10位亞洲男神珠寶愛牌盤點！BTS V金泰亨Cartier戒指賣翻了、許光漢同款T手環熱度不減

BTS V金泰亨、許光漢、到車銀優，這些男神的臉蛋讓女生離不開視線之外，他們身上配戴的珠寶品牌也超級吸睛。從Cartier、Bvlgari到Tiffany，亞洲男神們平日穿搭最愛什麼珠寶品牌及款式？在此一篇通通掌握！想提升穿搭質感、展現細節品味的你，絕對不能錯過！

亞洲男神珠寶愛牌盤點1：BTS V金泰亨 × Cartier

法國高級珠寶暨腕錶世家Cartier，在選擇代言人方面向來眼光獨到，尤其在韓星領域更是佈局精準，從最早的BLACKPINK Jisoo到新生代Stray Kids的鉉辰…每一位皆具高度影響力。其中最受矚目的，莫過於BTS成員V金泰亨，他早在退伍前便已成為品牌全球大使，展現出非凡的時尚魅力。無論是在官方形象大片中，或是私下的日常穿搭，他都經常配戴其經典系列，從象徵野性的「Panthère」美洲豹到個性鮮明的「Juste Un Clou」，皆能自然融入他的風格之中，體現優雅與叛逆並存、精緻而不失態度的個人特色。這樣的合作早已超越單純代言，更像是一場風格的深度共鳴，也讓這個歷史悠久的法國名門，在年輕世代之間綻放出全新的時代光芒。

BTS V金泰亨配搭Cartier同款系列珠寶推薦

「Juste Un Clou」小型款玫瑰金戒指，約NTD 45.700

個性鮮明的「Juste Un Clou」 Source：Cartier

「Love」中型款18K黃金手環，約NTD 210.000

亞洲男神珠寶愛牌盤點2：肖戰 × Boucheron

身兼多個時尚大牌代言的中國一線男星肖戰，憑藉不凡魅力與強大帶貨實力，贏得法國珠寶世家Boucheron青睞，成為其全球代言人。在一次演唱晚會上，他一如既往展現專業與細膩，除了配搭品牌經典的「Quatre」戒指外，細節控如儂編更發現，他頸間點綴了一條全新「Flèche」鑽石吊墜項鍊。低調中透出堅定氣場，正如他一貫展現的從容與自信，完美詮釋珠寶所承載的力量與態度。

肖戰配搭Boucheron同款系列珠寶推薦

「Flèche」18K白金鑽石項鍊，約NTD 455,000

「Quatre Black」18K白金及黑色PVD鑲鑽寬版戒指，約NTD 384,000

亞洲男神珠寶愛牌盤點3：許光漢 × Tiffany & Co.

憑藉細膩演技與溫潤氣質深受海內外觀眾喜愛的許光漢，正式成為Tiffany & Co.珠寶大使。作為亞洲影壇最受矚目的新生代男星之一，他不僅在影視作品中展現多變面貌，私下也擁有獨到的時尚品味，恰與品牌所倡導的現代優雅與自信精神不謀而合。無論是線條俐落的經典「T」系列，或象徵自由與夢想的「Bird on a Rock」石上鳥胸針，在他詮釋下，皆流露從容不迫的獨特品味。在這樣的合作基礎及共識下，不僅是對他個人風格與影響力的高度肯定，也為品牌在亞洲市場注入全新活力與更多可能。

許光漢配搭Tiffany同款系列珠寶推薦

「Lock」18K白金鑲鑽窄版手環，價格店洽

亞洲男神珠寶愛牌盤點4：王一博 × Chanel

中國全方位男星王一博，近年成為Chanel備受矚目的品牌大使，不僅頻繁出席品牌活動，更代言多項核心產品，特別是在珠寶線「Coco Crush」系列中的表現亮眼。在最新釋出的形象大片中，他與竇靖童一同入鏡，展現系列珠寶所主打的中性魅力，並以獨具一格的個人風格，為品牌注入全新時尚語彙。無論是身穿經典斜紋軟呢外套，搭配「Coco Crush」珠寶，還是現身各大活動現場，王一博始終吸引眾人目光，完美詮釋現代優雅與前衛兼具的風格態度。

王一博配搭Chanel同款系列珠寶推薦

「Coco Crush」小型款18K白金戒指，約NTD 110,000

「Coco Crush」大型款18K黃金戒指，約NTD 144,000

亞洲男神珠寶愛牌盤點5：車銀優 × Chaumet

身為法國高級珠寶世家Chaumet的全球品牌大使，車銀優以與生俱來的優雅氣質，恰如其分地詮釋出珠寶的精緻美感。他偏愛經典的「Bee」與「Liens」系列，常以層疊方式搭配，為簡約造型增添細節與層次。無論私下穿搭或公開亮相，總能見他以珠寶巧妙點綴整體造型，展現內斂卻不失質感的風格品味。這份從容與自信，不僅突顯了他如貴公子般的從容與自信，也再次印證世家對於優雅現代男士形象的精準選擇。

車銀優配搭Chaumet同款系列珠寶推薦

「Bee」小型玫瑰金項鏈，約NTD 83,100

「Bee」18K白金鑲鑽手環，約NTD 415,000

亞洲男神珠寶愛牌盤點6：山下智久 × Bvlgari

隨著亞洲成為國際精品競爭的核心市場，邀請當地具號召力的明星代言已成關鍵策略。近來日本時尚聲勢再起，來自義大利的高級珠寶暨腕錶品牌Bvlgari也積極強化佈局，在男性代言人方面，攜手橫跨影視與音樂領域的山下智久合作。他自十多歲出道以來便人氣高漲，憑藉細膩演技與動人歌聲深受喜愛，始終勇於挑戰、不斷自我突破，也正是這股堅持與創新精神，與品牌理念高度契合，為其注入嶄新光芒。

山下智久配搭Bvlgari同款系列珠寶推薦

「B.Zero1」玫瑰金黑色陶瓷四環指，約NTD 70,200

「B.Zero1 Essential 」玫瑰金鑲鑽戒指，約NTD 78,600

「B.Zero1 Essential 」玫瑰金鑲鑽戒指 Source：Bvlgari

亞洲男神珠寶愛牌盤點7：檀健次 × De Beers

一向以女性形象為主要訴求的高級珠寶品牌De Beers，近年也開始打破性別藩籬，積極拓展更具多元包容性的品牌形象。近期更首度啟用男性代言人，邀請男神檀健次擔任品牌大使。憑藉出色的演技與穩健的螢幕魅力，檀健次成功展現出珠寶不再侷限於性別的當代表達。De Beers此一少見的代言策略，不僅為品牌注入新意，也進一步彰顯男性珠寶市場的潛在價值與未來發展空間，預示著高級珠寶世界正在迎來更加開放與多元的時代。

檀健次配搭De Beers同款系列珠寶推薦

「Enchanted Lotus」18K白金鑽石戒指，約NTD 266,000

亞洲男神珠寶愛牌盤點8：BTS Jin金碩珍× Fred

作為K-Pop的代表天團，BTS以多才多藝和無限寵粉的互動，成功打入全球音樂市場，並帶動韓流席捲世界。他們在時尚界同樣擁有廣泛影響力，接連成為多個頂級奢侈品的代言人。團內的老大哥Jin金碩珍，更成為法國高級珠寶品牌Fred創立80多年來的首位全球大使，這也是他第一次擔任珠寶精品的代言。Jin那體貼入微、忠誠可靠、常帶微笑的親切形象，加上幽默風趣與熱愛生活的態度，恰巧呼應了Fred品牌現代珠寶設計中所展現的陽光與開朗精神，雙方由此攜手，共同詮釋出一段完美契合的品牌故事。

BTS Jin金碩珍配搭Fred同款系列珠寶推薦

「Force 10」可更換式彩色鋼製大號款手鍊，約NTD 54,330

「Force 10」18K白金鑲鑽大號款戒指，約NTD 161,422

亞洲男神珠寶愛牌盤點9：Stray Kids I.N × Damiani

由創始人家族傳承經營、以義大利精湛工藝聞名於世的高級珠寶品牌Damiani，近日欣然宣布韓國人氣男團Stray Kids成員I.N正式擔任全球代言人，並將於今秋亮相全新一季廣告大片。I.N不僅才華洋溢，兼具鮮明個性與精緻品味，其魅力與多元風格，完美展現Damiani所推崇的現代精神，而他不謀而合的專業態度，也使其成為詮釋品牌價值的理想人選。

Stray Kids I.N配搭Damiani同款系列珠寶推薦

「Margherita」18K黃金鑲嵌黃水晶及鑽石小雛菊造型項鍊，約NTD 126,200

「Timeless」18K白金鑲嵌黑鑽石手鏈，約NTD 126,200

亞洲男神珠寶愛牌盤點10：宋威龍 × MIKIMOTO

時至今日，隨著潮流演變與觀念轉變，男性配戴珠寶早已不再罕見，反而成為展現個人風格的時尚語言。就如同現代男性也能自在駕馭紅色或粉紅色穿搭，珠寶更為造型增添細節與質感。尤其近年時尚圈強調「無性別」風格的趨勢，也已吹進珠寶界，許多品牌紛紛推出男女皆宜的中性設計，打破傳統框架。來自日本的高端珍珠品牌的MIKIMOTO便看準這股潮流，邀請氣質獨特的宋威龍擔任代言人，以他沉穩而不失柔韌的形象，詮釋珍珠不再只是女性專屬的優雅象徵，也能成為男性風格中的亮眼配件。

宋威龍配搭MIKIMOTO同款系列珠寶推薦

「M Code Liberté」鑲嵌日本Akoya珍珠長鍊，約NTD 172,000

